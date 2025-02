Nataly Umaña reveló cómo está su corazón y si está planeando ser mamá

Consciente del entorno social, comentó cómo estos factores influyen directamente en sus decisiones personales y en su perspectiva sobre la maternidad - crédito superlike_rcn / Instagram

La actriz y modelo Nataly Umaña, conocida por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió recientemente detalles sobre su vida personal y emocional a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. En este espacio, Umaña abordó temas como su estado sentimental, su postura frente a la maternidad y los cambios en su peso, generando interés entre sus seguidores. La actriz se mostró abierta y reflexiva al responder las inquietudes de sus fans.

En relación con su estado emocional, Umaña aseguró sentirse en un momento de tranquilidad y plenitud. Cuando un seguidor le preguntó cómo estaba “del corazoncito”, la actriz respondió: “Estoy muy bien, extremadamente bien, tranquila. Lo que siempre había soñado”. Esta declaración refleja un periodo de estabilidad en su vida, algo que parece haber alcanzado tras su paso por el reality show que la catapultó nuevamente al ojo público.

Uno de los temas que más llamó la atención durante la interacción fue su opinión sobre la maternidad. Al ser cuestionada sobre si le gustaría tener hijos en el futuro, Umaña ofreció una respuesta sincera y cargada de reflexión. “Los que me siguen desde hace muchos años saben lo que opino respecto a traer hijos al mundo”, expresó. La modelo explicó que, aunque reconoce que la maternidad puede ser vista como un estado ideal para muchas personas, ella no se siente inclinada a tomar esa decisión.

“Obviamente, si yo me vuelvo loca con dos gatitas y un perro, no me imagino con un bebé”, comentó, dejando claro que su estilo de vida actual y sus prioridades no incluyen la crianza de un hijo. Además, Umaña señaló que considera importante ser consciente de las implicaciones de traer una nueva vida al mundo, especialmente en un contexto global que, según ella, “está hecho un caos, como siempre ha estado”. Esta postura, que ha mantenido a lo largo de los años, reafirma su decisión de no convertirse en madre, al menos por el momento.

Otro aspecto que abordó durante la dinámica fue su peso y cómo ha cambiado su cuerpo en los últimos meses. Según detalló, Umaña experimentó un aumento de 11 kilogramos en un periodo reciente, algo que, lejos de preocuparla, le ha permitido reflexionar sobre su imagen corporal. “Si les soy muy sincera, me gusta verme más flaquita”, confesó, aunque también admitió que le agrada cómo luce su rostro con un poco más de peso, ya que considera que esto le da una apariencia más juvenil.

La actriz también compartió su preferencia por un cuerpo más delgado, mencionando que disfruta cómo la ropa le queda cuando está en su peso ideal. “Amo verme pierna flaca, brazo flaco, sin nada delante, sin nada atrás”, afirmó, refiriéndose a los cambios que nota en su figura dependiendo de su peso. Sin embargo, Umaña aclaró que no está completamente segura de cuánto ha bajado desde que alcanzó ese aumento de 11 kilogramos, y dejó entrever que no le da demasiada importancia a las cifras exactas en la balanza.

Este tipo de interacción refleja la cercanía que la actriz mantiene con su público, algo que ha sido clave para consolidar su presencia en redes sociales tras su participación en La casa de los famosos Colombia. En este espacio, Umaña no solo respondió preguntas, también dejó entrever aspectos de su personalidad y su forma de ver la vida. Desde su postura sobre temas tan personales como la maternidad hasta su percepción sobre los cambios físicos, la actriz mostró una faceta honesta y transparente que resonó entre sus seguidores.