Blessd rompe el silencio sobre el supuesto triángulo amoroso con Karina García y Mariana Zapata: “Ignore y niegue”

El cantante de música urbana Blessd, conocido por éxitos como Quién TV e Imposible, se pronunció sobre la controversia que lo vincula con un supuesto triángulo amoroso junto a las modelos Karina García y Mariana Zapata. La polémica, que surgió en el contexto del reality show La casa de los famosos Colombia, generó un intenso debate en redes sociales y puso al artista en el centro de atención mediática. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Blessd abordó el tema y dejó en claro su postura frente a las especulaciones.

El cantante decidió compartir un extenso comunicado en el que expresó su desinterés por aclarar rumores y enfatizó la importancia de mantener la tranquilidad personal. “Ignore y niegue. Yo nunca he sido de salir a decir ni hablar nada de lo que me pasa y esta vez menos que va a ser el caso”, escribió “El Bendito”, dejando entrever que no planea alimentar las discusiones en torno a su vida privada. Además, agradeció a sus seguidores por el apoyo constante y destacó que su enfoque principal sigue siendo su carrera musical.

El cantante urbano expresó su desinterés por aclarar rumores de su vida privada tras comentarios del reality - crédito blessd / Instagram

El reality show La casa de los famosos Colombia, transmitido por el canal RCN, ha sido escenario de múltiples controversias desde su inicio, involucrando tanto a los participantes como a figuras externas del mundo del entretenimiento. En este caso, el supuesto triángulo amoroso entre Blessd, Karina García y Mariana Zapata se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, generando opiniones divididas entre los seguidores del programa y los fanáticos del antioqueño.

Blessd, que ha construido una sólida carrera en la música urbana, se vio envuelto en esta situación debido a rumores que surgieron dentro del programa. Sin embargo, el artista dejó claro en su mensaje que no tiene intención de aclarar ni desmentir las especulaciones. “Cada quien puede pensar lo que se le dé la gana sobre otras personas y aquí lo que realmente importa es estar tranquilo internamente y así mantengo yo”, afirmó en su publicación.

La casa de los famosos Colombia fue el escenario donde surgieron rumores vinculados al cantante y modelos - crédito redes sociales

Un mensaje directo a sus seguidores

En su comunicado, el intérprete de Tendencia global no solo abordó la polémica, sino que también aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores. El cantante agradeció a quienes lo apoyan y se identifican con su música y su historia de vida, mientras que a quienes lo critican les dedicó unas palabras contundentes: “Al que no y tiene su dolorcito conmigo le va a tocar seguir con ese dolor y rabiecita porque gracias a Dios estamos bendecidos y con más ganas diarias de seguir callando bocas”.

El artista también reflexionó sobre su papel como figura pública, dejando en claro que no busca ser un ejemplo para nadie, pero sí se esfuerza por destacar en su trabajo. “Blessd no es ejemplo de nada, pero jamás fallo en una canción ni un verso y como ese es mi trabajo entonces estamos súper bien jajajaja”, añadió, mostrando su característico estilo desenfadado.

Blessd destacó que su carrera musical sigue siendo más importante que especulaciones o comentarios ajenos - crédito blessd / Instagram

Para finalizar su mensaje, “El Bendito” compartió un consejo con sus seguidores, instándolos a ser auténticos y no intentar agradar a todo el mundo. “Dios los bendiga y nunca, pero nunca, traten de agradarle a todo el mundo. Sean ustedes mismos, así el mundo se les venga encima”, escribió, firmando el mensaje con una referencia a su característico estilo: “Atentamente, el del pelito negrito con azul jajaja”.

El post generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos del cantante no tardaron en mostrar su apoyo. Comentarios como “Te amamos, rey, eres el mejor, nunca lo dudes”; “Lo que diga ‘el bendito’” y “Vamos pa’ con la cabeza en alto” inundaron la publicación, reflejando el respaldo de su comunidad de seguidores.