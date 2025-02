Adriana Lucía aseguró que seguirá “encendiendo” las redes sociales con sus posiciones políticas: “Yo existo, luego pienso”

Adriana Lucía habló del homenaje que hizo a Totó la Momposina, una de sus inspiraciones - crédito @adrianalucia/Instagram

Adriana Lucía conversó con Infobae Colombia sobre su estrategia para mantener al margen de las redes sociales su carrera musical, un medio que ahora es clave para posicionarse como cantante y en donde generalmente sus opiniones generan controversia y son politizadas.

Durante un homenaje, realizado por una exclusiva marca de relojes, comprometida con exaltar la riqueza cultural y musical a nivel mundial, durante el cual se le hizo entrega de una pieza de su más reciente colección, Millésime, la artista habló de su recorrido, sus polémicas y su relación con la industria del espectáculo.

“Yo soy fuego, de ese que quema, entonces trato de no dejarme consumir por el afán de esta industria voraz”, aseguró.

No obstante, este inicio de año, la artista oriunda de Lorica, Córdoba, ha estado algo ausente, específicamente en X, plataforma en la que muchos de sus detractores y seguidores reclaman que refiera a los temas coyunturales del país.

“Mira, el problema mío es que yo existo y luego pienso. Pero ahora ando muy quieta por eso lados”.

Pese a su popularidad en redes sociales, Adriana Lucía confesó a Infobae Colombia que su verdadero medio de expresión y protesta es la música, razón por la que se ha mantenido fiel a sus raíces, pues aunque las disqueras le han pedido sacar nueva música, ir a otro ritmo y explorar sonidos, ella ha preferido no caer en las dinámicas que tiene la industria actualmente.

“Recuerdo que cuando yo empecé a cantar, muy niña, eh grabé algunos álbumes y yo quería hacer nuevas cosas y me acuerdo que en esa época las disqueras eran muy determinantes con el tiempo. Te queda poco, es un cuarto de hora. Esa es una frase, es un cuartico de hora, hay que aprovechar el cuartico de hora. Y a mí me parecía increíble que en un reloj de 24 horas tuviéramos solo 15 minutos. fui donde un gran amigo que es Carlos Vives y le dije, me acaban de decir que tengo que hacer ese álbum porque me queda un cuartito y recuerdo que él me dijo, “A mí me dijeron lo mismo también, pero me quedaba un cuarto de oro, así que no les creas”, relató Adriana a Infobae Colombia.

Ese consejo de su amigo Carlos Vives, llevó a que la joven artista desde sus 18 años decidiera no seguir las tendencias que el mundo comercial le exigía y prefirió ser una cantante irreverente, tal y como se muestra en redes sociales con su pensamiento geniudo en donde contó que escribe lo que siente en el momento, aunque luego deba replantearlo y pensarlo mejor.

Adriana Lucía hace homenaje a Totó la Momposina

La razón por la que la cantante y ganadora de la segunda temporada de Masterchef Celebrity Colombia no ha estado tan activa en redes sociales como parte de su público quiere, especialmente luego de que apoyó al actual mandatario Gustavo Petro. “Estaba concentrada escribiendo, granado y haciendo los videos del disco que ya sale en marzo, de este trabajo ya estrené La Candela, con la cual me van a ver pronto encendiendo las redes por ahí”, agregó.

En este álbum de estudio Adriana Lucía fusionó dos canciones que la definen como persona, como mujer, como madre y como artista, pues aseguró que se identifica con el fuego por todo lo que representa este elemento en su vida, esa pasión que mantiene viva su llama le ha permitido mantener una carera vigente aun yendo contra la corriente.

“La fidelidad a mí, quizás en algún momento de la vida eh uno por ser muy niño, inmaduro, me sentí muy frustrada cuando vi que querían transformar quién era yo antes cuando empecé a cantar. A uno le decían hasta cómo peinarse. Y ahora es muy difícil la presión porque todo el mundo tiene el secreto del éxito, tienes que hacer tal cosa tú lo que tienes que hacer es esto y creo que si de algo me puedo sentir orgullosa es de es que he logrado silenciar esas voces y silenciar esos ruidos y escucharme a mí también. Claro, seguir consejos, escuchar otras visiones, pero también tomar todo eso y eh y crear una visión que me permita hacerme honesta a mí misma”, afirmó.

Adriana Lucía compartió la felicidad que siente al ver que se aproxima la fecha del lanzamiento de su nuevo disco con el que regresa a la escena musical con varias colaboraciones incluida una con Martina La Peligrosa, su hermana menor. Además del homenaje a Totó la Momposina, viene con una canción en la que por primera ver interpretará un nuevo género en compañía de una banda argentina.