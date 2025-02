Norma Nivia y Mateo Varela despejaron las dudas en ‘La casa de los famosos’: “Ayer me dieron mi primer beso”

Desde los inicios de la competencia, Mateo Varela admitió su atracción por Norma y no tardó en cortejarla - crédito @yogarcia.ph y @normaniviag/Instagram

La tercera semana de competencia en La casa de los famosos Colombia se desarrolló, una vez más, al rojo vivo. La Abuela se impuso como líder de la semana, José Rodríguez y Melissa Gate aseguraron la salvación, y ahora son cinco los participantes en riesgo de eliminación.

Aunque la competitivdad está a tope, el juego no solo se disputa en las pruebas, sino en la convivencia. De ahí que no pasara mucho desde el estreno de la segunda temporada del reality show de Canal RCN para que aparecieran las primeras parejas y romances.

Pese a que la pareja que formaban Karina García y Marlon Solórzano terminó cuando este último fue eliminado por el voto del público, la de Norma Nivia y Mateo Varela sigue en pie y da de qué hablar a los televidentes.

La actriz, pese a que dijo desde su ingreso a la casa estudio que no había forma de que un hombre más bajo de estatura que ella le conquistara, terminó mostrándose receptiva a los avances del “Peluche” al punto de aceptarle una cena romántica que organizó el paisa de 30 años, como parte del reto que le puso el Jefe.

Mateo Varela sorprendió a Norma Nivia en ‘La casa de los famosos Colombia’ con su cena romántica - crédito cortesía del Canal RCN

Pero a pesar de que ya se notaban los primeros gestos de complicidad entre ambos, las cosas dieron un giro durante la semana, pues Mateo se sumó a los integrantes masculinos que le organizaron un baile de bienvenida a Yana Karpova, la nueva integrante de La casa de los famosos Colombia.

Descamisado junto al resto de “Los lavaloza”, recibieron a la rusa con un baile que provocó reacciones encontradas en varias de las mujeres, siendo Melissa Gate y Norma Nivia las que se sintieron más incómodas. La actriz abandonó el lugar molesta, y Melissa se lo hizo saber a “Peluche”.

Indignada por lo ocurrido con "los lavalozas", la actriz se lo hizo saber a 'Peluche' - crédito Canal RCN

Las cámaras registraron la tensa conversación entre ambos, con Mateo intentando arreglar las cosas, y Norma visiblemente decepcionada. “Podemos seguir hablando, podemos seguir conociendo normal. O sea, para terminar algo tuvo que haber empezado y esto apenas estaba cogiendo medio algo. Me sentí incómoda, sí, ¿por qué?, pues evidentemente me gustas, porque si no me hubiera valido”, la manifestó Norma a Mateo, que señaló que su enfado era por dedicarle el baile a una recien llegada y hasta deseó “retroceder todo lo que había pasado, empezar solamente a conocernos y hablar”.

Mateo respondió de inmediato, intentando remediar el problema. “No me diga eso que eso sí me duele. Bueno, en todo caso, de todo lo que me dijiste me quedó con que te gusto, con eso me quiero quedar. Pero yo no te quiero incomodar. Yo se lo dije, yo fui claro, yo no quiero incomodarte a ti acá, lo que yo quiero es que tú te sientas bien”, dijo el “Peluche”.

Pese a los reclamos de la actriz por su baile para recibir a Yana Karpova, una de las parejas más seguidas de la temporada parece seguir adelante - crédito Canal RCN

Pese a la discusión, finalmente la pareja volvió a reunirse en el cuarto Agua y se mostraron más cercanos que nunca en la cama de Mateo, donde él se acerca el rostro de la actriz, rozando sus narices de manera cómplice para luego compartir un corto beso. Más tarde, ambos se dieron un abrazo que dejó claro que la relación se había reestablecido.

Sin embargo, durante las horas siguientes quedó la inquietud de si finalmente hubo beso o no, puesto que las cámaras que grabaron el momento no terminaban de convencer a los televidentes. Sin embargo, este sábado 16 de febrero Mateo despejo las dudas cuando le dijo a José Rodríguez: “Ayer me dieron mi primer beso”, dijo el ‘Peluche’, provocando la sorpresa del participante.

Los nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’

Actualmente son cinco los participantes que están en riesgo de eliminación. Yina Calderón, sancionada por el ‘Jefe’ por insultar a Karen Sevillano cuando ingresó a la casa estudio, Karina y la Toxi Costeña por votación de los participantes, Cristian Pasquel fue nominado por el público, y Mauricio Figueroa fue nominado por La Abuela, la Líder de la semana.

El nombre del tercer eliminado de la temporada se dará a conocer el próximo domingo 16 de febrero.