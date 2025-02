María Fernanda Carrascal fue víctima de un millonario robo y denunció falta de celeridad en su caso: “Ha pasado mes y medio”

María Fernanda Carrascal aseguró que tan pronto notó el fraude con su tarjeta, denunció los hechos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal denunció a través de sus redes sociales un millonario robo del que fue víctima. De acuerdo con la congresista del Pacto Histórico, los hechos se presentaron hace más de un mes, pero, hasta el momento, no ha recibido una respuesta adecuada de las autoridades.

La servidora pública informó a la entidad bancaria BBVA y a la Fiscalía General de la Nación que una persona hurtó $7,9 millones utilizando su tarjeta de crédito. Para lograr la transacción, el delincuente, hasta ahora desconocido; al parecer, conocía el código de CVV que se encuentra detrás del plástico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Según Carrascal, recibió una notificación sobre el movimiento de dinero de manera inmediata y, por ende, su reacción no se hizo esperar. “Apagué la tarjeta desde la app y llamé a denunciar de inmediato, no pasaron 5 mins entre lo uno y lo otro, dijeron que no podían reversar la transacción”, aclaró la congresista.

La congresista perdió 7,9 millones por medio de una transacción fraudulenta - crédito Luisa González/Reuters

Pese a que ha pasado más de un mes de haber denunciado los hechos ante las autoridades competentes y ante la entidad bancaria, no ha podido recuperar el dinero que le fue hurtado. De igual manera, criticó las demoras en la investigación que se está adelantando al respecto, puesto que, mientras esté en curso, hay implicaciones económicas.

“El plástico está conmigo. No puedo creer que una entidad bancaria, con todos los recursos tecnológicos de hoy día, no pueda reversar una transacción y tampoco pueda determinar con celeridad si hubo o no un fraude. Mientras tanto, los clientes nos vemos afectados, los intereses no los congelan ni los dejan de cobrar durante la investigación”, precisó la representante a la Cámara.

La congresista María Fernanda Carrascal cuestionó atención de BBVA y de la Fiscalía por denuncia de robo que hizo hace más de un mes - crédito @MafeCarrascal/X

En su publicación, la servidora pública mencionó a la Superintendencia Financiera de Colombia en aras que conseguir ayuda para que su caso sea resuelto con éxito. Mientras tanto, varios usuarios afirmaron haber pasado por situaciones similares.

Uno de los internautas explicó que tuvo el mismo problema con Davivienda, luego de que se hicieran compras fraudulentas con su tarjeta de crédito. Según detalló, tuvo que recurrir a la Superintendencia Financiera para que la entidad bancaria reversara la transacción de millones de pesos. Tardó dos meses en obtener una solución.

En enero de 2025, María Fernanda Carrascal ya había hecho una crítica pública en contra del ente investigador y acusador por las deficiencias de la página web de la entidad, donde hizo una denuncia. De acuerdo con la congresista, no encontró el soporte de su denuncia.

“Qué vergüenza la página web de la @FiscaliaCol, hice una denuncia hace unos días y nunca llegó a mi correo el soporte, solo arrojan un número de radicado, ahora intento hacerle seguimiento a ver si por ahí puedo obtener un soporte que me sirva para presentarlo a una entidad bancaria, y tampoco. ¿De qué sirve que haya un canal online para no tener que ir personalmente si el canal web no funciona?”, indicó en su momento.

Mafe Carrascal denunció deficiente funcionamiento de la plataforma de la Fiscalía - crédito @MafeCarrascal/X

¿Cómo denunciar compras fraudulentas?

Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, siempre que se tenga conocimiento de un fraude llevado a cabo con tarjetas de crédito, es necesario actuar tan pronto como sea posible y seguir los siguientes pasos:

Reportar el caso ante la entidad bancaria donde tiene la tarjeta y solicitar su bloqueo. Presentar pruebas de los hechos ante la entidad bancaria. Solicitar al banco, por escrito, la devolución parcial o total del dinero comprometido. Denunciar los hechos ante la Fiscalía si se cree que la entidad bancaria tiene responsabilidad en el fraude.

Ante un caso de fraude con tarjeta de crédito, es necesario pedir a la entidad bancaria el bloqueo de la tarjeta - crédito Freepik

“La solicitud que se presente en el banco para informar lo sucedido con el fraude de crédito tendrá un término de respuesta de 15 días hábiles, este, deberá darle respuesta sobre la investigación del fraude, y si es el caso, le reconocerá el valor defraudado de manera total o parcial”, detalla la cartera.

En caso de que la persona afectada considere que la entidad bancaria no prestó un servicio adecuado para solucionar su problema, podrá presentar una queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia.