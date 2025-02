Marcelo Cezán se unió a las personas que llenaron de elogios a Yana Karpova en ‘La casa de los famosos Colombia’ y esto fue lo que le dijo

Marcelo Cezán elogió a Yana Karpova en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito @marcelocezan y @la_rusayana/IG

Desde su llegada a La casa de los famosos Colombia, Marcelo Cezán ha logrado conectarse con la audiencia y con su compañera de conducción, Carla Giraldo.

El actor y presentador caleño ha mostrando una actitud extrovertida y carismática, así como también le ha dado un toque de frescura y picardía al programa, lo cual compagina con su colega.

La complicidad y química de Marcelo y Carla, al igual que la relación y buen trato que tiene con las celebridades en competencia, han sido bien recibida y comentada en las redes sociales.

Sin embargo, recientemente el presentador caleño llamó la atención de los espectadores al expresar su admiración por Yana Karpova, concursante del reality y actual pareja de Cris Valencia, y que entró a competir de manera sorpresiva en la noche del 12 de febrero.

En plena transmisión en vivo del programa, Carla Giraldo no dudó en evidenciar la admiración de su compañero por la artista rusa. De manera espontánea, la presentadora comparó la reacción de Marcelo con la que tuvo La Liendra al ver a Yana por primera vez en el reality, haciendo alusión al impacto que genera su belleza, con palabras de sarcasmo y pulla.

Con esto, la presentadora quiso referirse a uno de los famosos que primero se acercó a Yana fue Mauricio Gómez, el cual no solo le ofreció ayuda con su equipaje, sino que también la acompañó hasta la habitación donde pasaría su primera noche en la casa.

El joven creador de contenido no contuvo su entusiasmado por la presencia de la rusa en el programa; le sonrió apenas la vio, la saludo, le ofreció su amistad, sus ojos fueron de felicidad por verla y hubo gestos que provocaron la reacción de los seguidores porque consideraron que estaba siendo demasiado atento con una mujer, e incluso coqueto, y que él tiene novia.

Sin embargo, lejos de evitar el tema, Cezán reconoció que sigue en redes sociales a Yana Karpova y que reconoce su trabajo tanto como creadora como con la música, afirmando que su talento lo sorprendió desde que la conoció dentro del programa.

Yana Karpova ha captado la atención en Colombia no solo por su carrera musical, sino también por su relación con Cris Valencia. De hecho, los seguidores de la pareja se percataron de un detalle que podría generar controversia en el reality: Valencia habría filtrado información sobre la entrada de su novia al programa antes de que se hiciera oficial.

En sus redes sociales, Cris publicó una historia aproximadamente una hora antes de que se anunciara el ingreso de Yana, lo que podría violar las cláusulas de confidencialidad del programa.a Como se ha mencionado en otras ocasiones, los contratos del relity estipulan sanciones económicas para quienes incumplan estas normas. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido información ni determinaciones al respecto.

De acuerdo con lo que La Jesuu contó en una charla con sus amigas dentro del programa, renunciar al concurso puede implicar una multa de hasta 600 millones de pesos.

“La multa por irnos son quinientos millones de pesos. No quise profundizarlo, pero en caso de que realmente no me sienta bien, mi tranquilidad no tiene precio”, comentó la influencer, hecho que quedó grabado en las cuentas que comparten contenido del 24/7 de La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, ni la producción ni los involucrados han hecho declaraciones sobre el tema, pero los seguidores del programa continúan atentos a cualquier actualización. Mientras tanto, Marcelo Cezán sigue demostrando su energía en el show, ahora con un nuevo nombre en su lista de admiraciones dentro de la casa.