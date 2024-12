Hidroeléctrica Urrá se pronunció sobre presuntas irregularidades y presiones de Ricardo Roa y Nicolás Alcocer, hijo adoptivo de Gustavo Petro

Se alega que Ricardo Roa y Nicolás Alcocer intentaron controlar operaciones en la hidroeléctrica. La empresa defiende su proceder y está dispuesta a colaborar con la investigación - crédito Hidroeléctrica Urrá y redes sociales/X

Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama Verónica Alcocer e hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, fueron acusados de presuntamente ejercer presiones indebidas sobre la junta directiva de la hidroeléctrica Urrá para influir en la adjudicación de contratos, según una denuncia anónima enviada al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y que fue presentada por él a la Fiscalía.

Bonilla amplió una denuncia previa presentada por una ciudadana el 27 de septiembre del año en curso que señalaba un posible conflicto de intereses y colusión en la contratación de la hidroeléctrica, según informó Blu Radio.

Y mientras las reacciones y pronunciamientos de los involucrados han surgido, la empresa Urrá S.A. E.S.P. emitió un comunicado en el que categóricamente niega estas acusaciones, y aseguró que sus operaciones se han realizado conforme a los mecanismos y precios establecidos, como lo habría confirmado una investigación de la Contraloría General de la República, según el documento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Ante las recientes denuncias que aparecen en los diferentes medios de comunicación del país, que vinculan al doctor Ricardo Roa, Presidente de Ecopetrol, al señor Nicolás Alcocer y a la Junta Directiva de la empresa URRÁ S.A. E.S.P., en el favorecimiento de contratos a terceros, les informamos que la Empresa no ha tenido ningún tipo de presión en la adjudicación de contratos, ni en la venta de energía”, se leyó en la misiva a la opinión pública.

Las denuncias, basadas en versiones anónimas que se consignaron en el documento que Bonilla envió al ente de control —y que ya fue divulgado en las redes sociales—, sugieren que Roa y Alcocer habrían intentado tomar control de la empresa para beneficiar a aliados cercanos, especialmente en relación con el proyecto Parque Solar Urrá 19.9, que ha enfrentado un retraso de dos años y medio.

El comunicado que emitió la Hidroeléctrica Urrá en la que negó el conflicto de intereses con Nicolás Alcocer y Ricardo Roa - crédito Urrá

El documento presentado por el ministro Bonilla, menciona que David Cerón, esposo de Luz Amparo Muñoz y accionista de Luxim Ingeniería S.A.S., habría utilizado su relación con Alcocer para presionar a los directivos y obtener beneficios indebidos, incluida la adjudicación del parque solar Inti II, que está atrasado dos años y medio en su construcción.

“La investigación sobre la venta de energía realizada por la Contraloría General de la República, concluyó que las ventas de energía en contratos a agentes del mercado están acorde a los mecanismos y precios del mercado”, agregó el comunicado.

En respuesta, Urrá ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones, y que proporcionarían toda la información necesaria para demostrar la transparencia de sus operaciones.

Ricardo Roa también se pronunció

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se pronunció con respecto a las acusaciones presentadas por el exministro de Hacienda ante la Fiscalía General de la Nación.

El documento de la denuncia fue divulgada en redes sociales - crédito @Danielbricen/X

En declaraciones a Semana, Roa afirmó que nunca ha visitado la hidroeléctrica, ubicada cerca de los municipios de Tierralta y Valencia en Córdoba, y que no tiene contacto con los miembros de su junta directiva. “Realmente, jamás he puesto un pie en esa empresa, no he ido nunca”, aseguró Roa, que enfatizó que no tiene manera de influir en los asuntos de la empresa, según su versión.

“Yo, ni desde Ecopetrol ni como particular, tengo vinculación ni he tenido ningún relacionamiento con directores, administradores o miembros de la junta de la empresa Urrá”, fue el testimonio de Roa.

Estos son otros apartes de la denuncia - crédito @Danielbricen/X

El presidente de Ecopetrol también mencionó que cuando el ministro Bonilla le informó sobre la recepción de anónimos relacionados con el caso, él mismo sugirió que se trasladara la investigación con total tranquilidad. “Cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, me dijo que había recibido unos anónimos, le respondí: ah, deles traslado”, expresó el directivo de la empresa petrolera.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, alineado a Roa, afirmó que la denuncia no fue hecha por Ricardo Bonilla, sino que él la remitió a la Fiscalía, como parte del protocolo.

“El ministro Bonilla no hizo una denuncia contra Roa y mi hijo adoptivo Nicolás Alcocer. Si es anónima, la denuncia entonces no es del ministro de Hacienda”, agregó el mandatario.

.