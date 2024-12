Ella es Michelle John, la turista inglesa que sorprendió a grupo de raperos en Cartagena al improvisar: resultó ser finalista de ‘La voz’ en Reino Unido

La artista agradeció al grupo de raperos y hasta les pidió que le diera plata en modo de broma, luego de la improvisación que le valió el reconocimiento de todas las personas que estaban en esta zona del centro histórico de Cartagena - crédito @dannielpoeta/Instagram y @meeshjohn/X

Un hecho curioso ha captado la atención de los internautas y usuarios en las redes sociales: una turista extranjera que se encontraba junto a su acompañante en un restaurante de Cartagena dejó atónitos a varios artistas urbanos que se rebuscan sus ingresos improvisando rimas con un beat (ritmo) de fondo con un parlante en la mano.

La turista, que fue interrumpida por los artistas callejeros mientras comía, les respondió al grupo de cuatro jóvenes con la misma moneda: improvisando con una potente voz que dejó impactados a los cantantes y comensales alrededor.

Lo increíble de este momento es que la turista resultó ser Michelle Johm, una cantante inglesa que fue finalista en el concurso televisivo The Voice UK, la versión inglesa de La voz, que se emite en Colombia.

Michelle John fue finalista en la versión de The Voice UK (La Voz Reino Unido) en su edición de 2017 - crédito captura de pantalla The Voice UK/YouTube, @dannielpoeta/Instagram y @meeshjohn/X

La improvisación dejó a los artistas urbanos “endeudados” con la cantante en Cartagena

El momento quedó registrado en un video que se dio a conocer en redes sociales el 3 de diciembre por parte del mismo artista, Danni el Poeta, que siguió el ritmo luego de que la mujer les dijo señalándoles con las manos (intercambiando los dedos) que lo hicieran, es decir, que siguieran cantando.

“You guys are so great” (”ustedes, amigos, son grandes”) les dijo Michelle John, y en ese momento, los otros artistas siguieron la pista luego de que el primer rapero terminó de ‘tirar líneas’.

Rusbell Márquez, Canty Makia y Rober Fils, los otros jóvenes que aparecen en el video, también acompañaron el momento. Luego Michelle John les respondió: “Ain’t nobodoy makes me better, makes me happy, makes me feel this way” (no hay nadie que me haga mejor, que me haga feliz, que me haga sentir así).

Acto seguido finalizó dándoles las gracias y deseándoles buenas noches. En ese momento los artistas en medio de los gritos y la euforia celebraron la forma tan creativa en la que John, que se identificó solo hasta ese momento, dejó a la vista que no era una improvisación cualquiera, debido a que al momento de ver su perfil se percataron que ella fue finalista en la edición del famoso programa a nivel mundial.

En esa ocasión (2017) hizo parte del equipo que lideró el artista estadounidense Will.I.am. (cantante, actor, productor, entre otras profesiones e integrante de Black Eyed Peas).

Esta fue una de sus presentaciones en la final, donde deslumbró con su interpretación de la canción Purple rain, de Prince:

El video se hizo viral y ha recibido cientos de comentario alrededor del mundo, donde se resaltó la voz de Michelle John y destacaron la forma en la que los raperos abordaron a la artista, que al final, y a modo de broma, termina pidéndoles dinero a ellos, y no al revés, como es normal en esta clase de escenarios, que dicho sea de paso, no siempre terminan de la mejor forma.

Otra turista terminó gritándole a otro grupo de raperos en Cartagena

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra un incidente en el centro histórico de Cartagena, donde una turista extranjera reaccionó de manera inesperada ante la insistencia de un rapero callejero.

El hecho se dio a conocer el 8 de febrero de 2024, y la grabación se puede observar cómo el artista se acercó a la mujer, que disfrutaba de un paseo en carroza, para improvisar rimas de rap y solicitar una contribución económica. La turista, al no poder ignorar la persistencia del rapero, le gritó fuertemente en su idioma.

Este suceso ha reavivado el debate sobre las experiencias negativas que algunos turistas enfrentan en Cartagena, una ciudad conocida por su belleza colonial y su rica oferta cultural.

En redes sociales, varios usuarios comentaron sobre la situación, destacando la incomodidad que puede generar la insistencia de algunos artistas y vendedores informales. “Les dices no y van pa lante, te halagan con sus rimas para comprometerte y te siguen dos o tres cuadras”, fue uno de los comentarios que se leyeron en la web.

La turista espantó al rapero en plento centro histórico de Cartagena por intenso - crédito X

El incidente, aunque ocurrió hace varios meses, ha cobrado relevancia recientemente, lo que ha llevado a una discusión más amplia sobre los desafíos que enfrenta el turismo en Cartagena. La ciudad, famosa por sus playas y su arquitectura colonial, ha sido escenario de episodios de inseguridad y cobros excesivos, situaciones que han sido documentadas en diversas ocasiones en redes sociales.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se refirió en ese momento a la situación en una entrevista con la emisora La Reina, donde expresó que los turistas están “aburridos” de la insistencia de algunos raperos. Esta declaración subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre el fomento de la cultura local y la protección de la experiencia turística.

Los grupos de jóvenes raperos que suelen ser visto caminamdo junto a los turistas en Cartagena por el sector del centro histórico son motivo de debate por los amores y odios que generan en los visitantes a este destino ubicado en la región Caribe colombiana.