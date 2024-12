Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts del momento

Los podcast son programas en los que se hablan de diversos temas para conectar con los esuchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público colombiano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

2. Los Hombre Sí Lloran

Hola, soy Juan Pablo Raba y junto a Selia, plataforma líder en Latinoamérica para el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional y mi gran amigo y productor Dani Posada, te damos la bienvenida a “Los hombres sí lloran”. Este es un espacio seguro dedicado a explorar un tema crucial y a menudo pasado por alto, la salud mental, mientras rompemos con los estigmas y estereotipos que la rodean. Acompáñame en este viaje personal, mientras navego por una crisis de mediana edad y comparto el impacto que ha tenido en mi bienestar emocional. Junto a Selia, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos prácticos para profundizar en las complejidades de la salud mental y la importancia de levantar la mano y buscar ayuda. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama: “Los hombres sí lloran” donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza.

3. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Bienvenidos a la quinta temporada del podcast de la doctora Marian Rojas Estapé. En esta nueva entrega, la médico y psiquiatra nos guiará para reconectar con nosotros mismos y recuperar la atención que hemos perdido.Vivimos en la era de gratificación instantánea y la cultura de la inmediatez, donde nos hemos vuelto dependientes emocionales, rodeados de constantes distracciones. Esta realidad afecta directamente a nuestra salud física, mental y emocional. Por ello, en esta temporada la doctora abordará los temas que más nos preocupan en el contexto actual: el uso de redes sociales, la pornografía, el estado de flow, el duelo, la soledad, entre otros.En este podcast encontrarás muchas de las herramientas que la doctora presenta en su último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida y que te ayudarán a comprenderte mejor y a recuperar el control de tu vida.El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.YouTube: https:www.youtube.comchannelUCjz8dmJ0bl7OJhQCVw9lv9wInstagram: https:www.instagram.commarianrojasestapeTiktok: https:www.tiktok.commarianrojas_oficialCréditos:Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaCoordinación: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: Sunne de Nación Podcast

4. Farid Dieck | Relatos y Reflexiones

Mis amigos me dicen Faro. Relato historias y películas y reflexiono sobre ellas. Estudié Psicología, una maestría en clínica psicoanalítica y curso otra en psicoterapia psicoanalítica. Me gusta leer filosofía y escribir poesía.

5. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

6. Menopáusicas ¡y qué!

Esto es "Menopáusicas ¡y qué!": un podcast que desafía estereotipos y tabúes sobre la menopausia y la posmenopausia. Este espacio busca resignificar la menopausia, mostrando que es una fase llena de nuevos retos y oportunidades. Yolanda y Maria Elvira destacan que la menopausia no es un insulto ni un fin, sino una etapa natural que merece ser vivida plenamente. A través de conversaciones sinceras, el podcast fomenta la equidad de género y una nueva percepción del envejecimiento, involucrando a hombres y mujeres en el diálogo sobre esta inevitable etapa de la vida.

7. La J y la M

Hermanas con 6 años de diferencia que hablan y hablan de todo y de nada.

8. Disidencias por Dentro

Este es el único podcast periodístico que narra, con rigor y en tiempo real, la historia no contada y no oficial de los grupos armados que surgieron tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc-EP.Exploramos el origen y desarrollo de las disidencias más grandes en la actualidad: el Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez. A través de una narrativa detallada, llevamos a nuestra audiencia a entender el contexto, las decisiones y los eventos que moldearon a estos grupos, ofreciendo una perspectiva única sobre su impacto en el panorama colombiano.Una producción de Akorde Media y la Fundación CORE.

9. La cuarta es la vencida

Somos seres en constante evolución, en un proceso de vida en el cual caerse y levantarse es parte de nosotros y el encontrarse a sí mismo parece una tarea de nunca acabar, en el podcast la cuarta es la vencida, obtendrás herramientas que te ayudarán a serenar aspectos que estén causándote malestar emocional, psicológico o de tu diario vivir.Laura Arias creó este Podcast para hablar temas relacionados con la salud mental, brindándote herramientas y en cada episodio, una charla con una perspectiva diferente.Bienvenidx a este espacio en el que aprenderás que la tercera NUNCA es la vencida. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

10. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 25 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images/Lourdes Balduque)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.