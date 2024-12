EN VIVO | Esta ha sido la actividad sísmica en Colombia durante el 4 de diciembre de 2024

Se puede o no pronosticar un temblor

De acuerdo con los expertos en el tema que en el país corresponde al Servicio Geológico Colombiano, no, actualmente no es posible pronosticar con precisión el momento exacto en que ocurrirá un temblor. Aunque los sismólogos pueden identificar áreas con un mayor riesgo de actividad sísmica y estudiar patrones históricos, no pueden prever de manera específica cuándo o dónde sucederá un sismo.