Salario mínimo 2025: Anif afirma que un incremento del 6% sería beneficioso para la economía del país

El Centro de Estudios Económicos de la Anif propuso un incremento máximo del 6% en el salario mínimo para el año 2025 en Colombia.

Esta recomendación se fundamenta en proyecciones de inflación del 5% y un crecimiento de productividad del 0,78%, según informó la Asociación.

“Consideramos que el SML (salario mínimo legal) para 2025 no debería aumentar más de 6%. Aumentos por encima del 6% no solo no están justificados por los fundamentales económicos, sino que pueden seguir ampliando la brecha entre los trabajadores formales y aquellos excluidos de dicha formalidad”, se observa en el informe de la Anif.

La propuesta busca evitar un aumento en la desigualdad entre los trabajadores formales e informales, así como mitigar el impacto en las pequeñas empresas, que enfrentan una carga laboral más significativa en comparación con las grandes compañías.

En el contexto actual, el 56% de los trabajadores en Colombia se encuentran en la informalidad, lo que los excluye de los beneficios derivados de las negociaciones del salario mínimo.

Este fenómeno refleja una creciente concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos, con un 54,7% de los trabajadores en 2023 recibiendo ingresos de hasta un salario mínimo. Anif advierte que incrementos superiores al 6% podrían seguir ampliando la brecha entre los trabajadores formales y aquellos en la informalidad.

“Esta cifra aumentó a 53,3% en 2019 y alcanzó 54,7% en 2023. Este fenómeno refleja otro de los efectos de los incrementos elevados del SML: trabajadores que antes devengaban salarios por encima del mínimo terminan cobijados por el nuevo SML”, se agrega en el documento.

El análisis econométrico del Centro de Estudios Económicos de la Anif reveló que los aumentos salariales en Colombia están correlacionados con la desfavorabilidad presidencial, sugiriendo que decisiones políticas están influyendo en los ajustes más allá de los fundamentos económicos como la inflación y la productividad.

Este fenómeno podría estar contribuyendo al crecimiento de las desigualdades salariales y a mayores desafíos para la sostenibilidad de las pequeñas empresas.

El impacto del aumento del salario mínimo es particularmente significativo en las pequeñas empresas, que enfrentan mayores costos laborales en proporción a su capacidad económica. Anif advierte que ajustes por encima de lo recomendado podrían incrementar los niveles de informalidad y dificultar la generación de empleo formal en este sector.

"Los incrementos del salario mínimo afectan desproporcionadamente a empresas pequeñas, que soportan una mayor carga de costos laborales en comparación con empresas grandes", dice en el informe.

La propuesta de Anif busca un balance entre el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad económica de las empresas.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que la discusión sobre el aumento del salario mínimo en Colombia comenzará en un 6,2%. Este debate se llevará a cabo en una mesa tripartita en la que participan el gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales.

Las negociaciones del salario mínimo para 2025 se desarrollarán en un contexto de desaceleración económica y persistentes desafíos en materia de empleo formal, factores que, según Anif, deben ser considerados para evitar profundizar las brechas existentes en el mercado laboral colombiano.

La recomendación de Anif llegó en un momento crucial en el que se dará inicio formal de las negociaciones salariales y contrasta con las expectativas del Gobierno.

El centro de estudios enfatiza la importancia de considerar los efectos económicos sobre los trabajadores no representados en la mesa de negociación, especialmente cuando los incrementos superan las recomendaciones técnicas.

Al limitar el aumento al 6%, se espera contener las presiones inflacionarias y cerrar la brecha entre trabajadores formales e informales, promoviendo un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.