Corte Suprema reveló los nombres de quienes habrían recibido sobornos a cambio de millonarios contratos de la Ungrd

Las declaraciones de Olmedo López y las pruebas presentadas por Sneyder Pinilla ya habían puesto en el centro de la controversia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo que generó pedidos de su renuncia

Un año después de conocerse el escándalo de sobornos que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y varios congresistas, se siguen conociendo detalles del entramado de corrupción, después de que la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides declara ante la Fiscalía General de la Nación en contra de quien fue su jefe.

De hecho, Benavides señaló directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como parte de este esquema de corrupción. Sin embargo, los datos proporcionados por la exfuncionaria a la investigación, que también está siendo llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia, coincide con algunos registros que ya están en poder de las autoridades.

Es por eso que la Corte está examinando el caso en relación con cinco legisladores aforados, quienes supuestamente participaron en reuniones donde se acordaron los sobornos. Un documento del alto tribunal, al que tuvo acceso Noticias RCN, detalla encuentros ocurridos entre noviembre y diciembre del 2023, sugiriendo un esquema ilegal de compra de funciones legislativas.

“Se tienen acreditadas situaciones ocurridas los días 28 de noviembre y 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de diciembre del año pasado, que sugieren el posible involucramiento de los aforados investigados, miembros de la CICPC con miembros del Gobierno Nacional en un posible esquema ilegal de compra de función legislativa”, se detalla en el documento oficial conocido por el medio nacional.

La seguridad de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, está en riesgo tras recibir amenazas directas en medio del escándalo de corrupción en la Ungrd

En su testimonio, Benavides confirmó la existencia de una reunión el 6 de diciembre, mencionada en el documento de la Corte, donde participaron altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al ministro Bonilla. Durante esta reunión, se habrían discutido temas relacionados con la Ungrd, según su declaración.

Benavides también explicó cómo entregó a Sneyder Pinilla los contactos de las personas a quienes debían dirigirse los recursos de los proyectos, a cambio de que los congresistas de la comisión de Crédito Público aprobaran las propuestas del Gobierno.

“Lo que yo hago cuando Sneyder Pinilla me pide los contactos, no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas. Ellos eran los que iban a votar, y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iba a salir. Era la gestión que me habían pedido que hiciera”, comentó Benavides en su declaración.

Este acto fue parte de la gestión que le habían solicitado realizar y por el que la Corte Suprema de Justicia iniciará con la citación a los cinco congresistas involucrados, incluidos Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz.

El documento de la Corte Suprema también menciona a otros individuos involucrados en el escándalo, como Harry Bejarano, Camilo Díaz y Juan Carlos Torres, quienes estaban relacionados con proyectos específicos en diferentes municipios.

“Pinilla Álvarez recibió de Benavides Soto, en la tarde del 15 de diciembre de 2023, los contactos de Harry Bejarano para lo concerniente al proyecto de cotorra; Camilo Díaz, con quien coordinaría lo atinente al municipio de Saravena; y Juan Carlos Torres, alcalde del Salado, respecto del municipio del Carmen de Bolívar”, se lee en el documento de la Corte Suprema de Justicia revelado por Noticias RCN.

Finalmente, se conoció también que la Fiscalía General de la Nación tiene en curso 37 imputaciones relacionadas con este caso, aunque hasta el momento solo se han formalizado siete.

Mientras tanto, la Corte Suprema seguirá avanzando en la investigación contra los congresistas mencionados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), incluido el ministro Ricardo Bonilla, en quien se ha centrado la atención por su supuesta participación en el entramado de corrupción dentro del organismo de emergencias.