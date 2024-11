Un colombiano es el artista más escuchado en la categoría de “regional mexicana” en la revista Latin Billboard

Jessi Uribe brilla en la lista global de regional mexicano en Billboard - cortesía @jessiuribe3/Instagram

El cantante Jessi Uribe, conocido por su participación en el programa de televisión A Otro Nivel, ha ganado popularidad por éxitos como Dulce Pecado, Matemos las Ganas y OK. Recientemente, volvió a ser noticia al alcanzar un nuevo logro en su carrera como solista.

El anuncio llegó gracias a la revista Latin Billboard, que informó que el colombiano lidera la lista Regional Mexican Airplay con su reciente sencillo Si ya me voy, que también se mantiene en la posición número 5 de la lista general de canciones latinas.

La canción marca el primer número uno de Jessi Uribe como solista, un puesto que alcanzó con más de seis millones de impresiones en la audiencia radial, según Billboard. “Ser número uno en Regional Mexican Airplay es algo que sinceramente no me imaginé. Dejo que la vida me sorprenda. Soy un hombre de sueños cortos y dejo que Dios me dé estos premios; es un regalo de todos mis fans”, declaró el cantante a la revista.

“Durante la semana de seguimiento del 8 al 14 de noviembre, “Si ya me voy”, lanzado a través de Mano de Obra, obtuvo 6,5 millones de impresiones de audiencia en Estados Unidos, según Luminate, un 6% menos que la semana anterior. A pesar de esa caída en impresiones, el sencillo aún registró suficiente audiencia para liderar Regional Mexican Airplay”, escribió la revista sobre el cantante.

No es la primera vez que el cantante de música popular alcanza la cima de la lista, pues en noviembre del 2022 lo logró con la canción Si ya hiciste mal en colaboración con Luis R Conriquez, tema que estuvo una semana en la cima, sin embargo, con su reciente sencillo es la primera vez que lo hace el solitario.

“Sé que hay gente que me está descubriendo quién es este muchacho que le canta bonito al despecho al amor”, agrega Uribe. “Dándole las gracias a Dios, a todo el equipo de trabajo que ha estado conmigo, a toda la gente que escucha mi música y pide mis canciones en la radio. Gracias de verdad, de corazón, estoy aquí para ustedes. Y como digo siempre: ‘¡Repítela!”, añadió el cantante en sus declaraciones para la revista.

Además, Uribe se convierte en el quinto solista en alcanzar el número 1 en la lista Regional Mexican Airplay en 2024. Le siguen Edén Muñoz y Xavi, quienes obtuvieron tres cada uno, Pepe Aguilar con dos y Gerardo Ortiz, quien logró un número 1 en 2024.

Jessi reacciona a su nominación a los Grammy Anglo

El cantante de Dulce pecada ha tenido un muy buen fin de año, no solo por su nuevo número uno en Billboard, sino también por su reciente nominación a los Grammy Anglos en la categoría de Mejor álbum tejano, por su álbum De lejitos.

El intérprete de Dulce pecado utilizó su cuenta de Instagram para expresar su gratitud hacia sus fanáticos, destacando el apoyo constante que ha recibido a lo largo de su carrera. En un mensaje compartido en sus historias, Uribe manifestó su emoción por la nominación y el cariño recibido: “Gracias de verdad a toda la gente que me sigue y me apoya. He recibido muchos mensajes lindos, saben que me los llevo en el corazón. Seguimos avanzando, haciendo música para ustedes”, expresó el cantante.

Además de la nominación, Uribe anunció que está trabajando en nueva música, lo cual ha generado expectativas entre sus seguidores. Este anuncio se suma a otro logro reciente: su sencillo Si ya me voy ha alcanzado el segundo lugar en las listas de radio en Estados Unidos, consolidando su presencia en el mercado internacional.

La nominación al Grammy Anglo representa un reconocimiento significativo para Uribe, quien ha logrado destacarse en un género musical que sigue ganando popularidad a nivel global.