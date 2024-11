Faustino Asprilla generó polémica por calificar de “normalito” a figura de la selección de Ecuador que acaban de vender por 130 millones de euros: “No vale eso”

Así fue la reacción del Tino en contra del niño Moi, apodo como es conocido Moisés Caicedo - crédito @ecuagol / X

La Selección Colombia perdió ante Ecuador el 19 de noviembre de 2024 y acabó con una racha de 59 años sin caer ante la Tri en condición de local.

El triunfo representó una de las grandes alegrías para la historia del balompié ecuatoriano, y la prensa deportiva de dicho país reaccionó con euforia. Además, los periodistas ecuatorianos dejaron varias indirectas al histórico futbolista de la Selección Colombia Faustino Asprilla, que hoy se dedica a comentar y analizar los partidos de fútbol en Espn.

La reacción del Tino Asprilla: “No vale eso”

En el programa de ESPN F360, previo al encuentro Colombia contra Ecuador, el ex futbolista habló sobre el regreso de Caicedo a Ecuador (tema que era el que se debatía en el programa), y de forma despectiva, no le dio mayor importancia a que regresara el futbolista del Chelsea.

“Para mí no es un jugador 130 millones. Es normalito, tampoco que sea la gran cosa”.

Reacciones de la prensa deportiva del Ecuador

La prensa ecuatoriana le respondió a Faustino Asprilla - crédito Futbol 17 / YouTube

En el programa de Fútbol 17 de Youtrube emitido el 21 de noviembre de 2024, se habló sobre lo que dijo Faustino Asprilla en la previa al partido y los periodistas no dudaron en reaccionar en contra del histórico jugador de la Selección Colombia.

En la previa al programa, la periodista de DSports Ecuador y del programa Fútbol 17, Gisella Buendía mencionó el tema de la reacción de Faustino y se mostró molesta por la forma en que la leyenda de la Selección Colombia trató al futbolista:

“La verdad estoy molesta con lo que dijo el comentarista colombiano Faustino Asprilla sobre lo que dijo acerca de Moisés Caicedo, más que todo en la forma despectiva en que se refirió al futbolista del Chelsea, sabiendo lo que representa y el cariño que le tiene la gente”.

Y en adición abrió con la declaración que dejó Asprilla en el programa de ESPN F360 y realizó un recuento de la carrera de Asprilla:

“Dijo que era un jugador que no valía 130 millones de euros y que para él era un normalito. Por ese motivo, realicé un recuento de la carrera de Asprilla porque solo lo tenía como un referente de la Selección, fue un buen jugador, no discutiré de ninguna forma eso, tal vez su mayor éxito lo consiguió en el Parma de Italia, cuando consiguió la Copa UEFA, pasó en Newcastle pero no consiguió nada en su paso por Inglaterra. Por eso digo, que debería tener un poquito de respeto Asprilla para referirse a Caicedo, por lo que lo que lo que dijo no me parece que sea una opinión, sino una reacción despectiva”.

En adición a la charla que tuvieron los panelistas del programa, se refirió a la situación de defensa de Moisés Caicedo, Buendía lo calificó de la siguiente forma:

“Creo que al decir que Moisés Caicedo es un jugador normalito, me parece de alguien que es un ignorante y un desubicado sobre la carrera del futbolista ecuatoriano”.

Además, defendieron el pago del futbolista del Chelsea por los 130 millones de euros y recordaron que Asprilla tuvo una fama de indisciplinado cuando era futbolista:

“Lo malcriado que fue como jugador, lo sigue siendo ahora como comentarista”: la dura crítica a Faustino Asprilla desde el programa Fútbol 17

“Creo que Moisés lo va a decir en ratificar su precio, y bueno está es la opinión de Faustino, no pasa nada, no pasa nada, es irrelevante, pero el mercado el mercado es lo que es, o sea, se pagaron 130 millones por un muy buen volante, que yo creo que va a ser de los mejores volantes del mundo de hecho, creo que ya lo es Moisés puede llegar a ser el mejor volante de contención del mundo, pero yo creo que el mercado está como está y si está está sobrevalorado por un volante que no tenga gol se paga en 130 millones y me parece que es una locura, es que yo lo recuerdo al Tino Asprilla que pudo haber sido un gran jugador, pero malcriado como él ninguno más, o sea malcriado, En toda la extensión de la palabra acá, pero lo malcriado que fue como jugador lo sigue siendo ahora en otra actividad”.

Además compararon al futbolista con otros históricos del balompié mundial para argumentar que nunca fue un crack:

“No fue un crack en el nivel del argentino Diego Maradona, del uruguayo Enzo Francescoli, del ecuatoriano Alex Aguinaga, hasta del mismo Pibe Valderrama no lo fue o sea, estuvo muy por debajo de ellos hablando de jugadores de esa época comparándolos con jugadores de esa época”.

Y como dato curioso, recordó el momento cuando Colombia visitó a Ecuador para la edición de la Copa América de 1993 y detalló que el jugador fue grosero:

“Recuerdo cuando el Team Asprilla que vino acá en la Copa América 1993, siendo figura del Parma y que el Parma lo mandó a Ecuador en un avión privado, estuvimos en el aeropuerto hasta la misma pista recibiendo este malcriado. Ese día no hablo con la prensa que se expresó muy mal apenas llegó a Ecuador, además recuerdo que fue obligado por el presidente de la Federación Colombiana en ese momento a pedirle disculpas a toda la prensa no solamente de Ecuador, sino de Sudamérica que estaba haciendo la cobertura del torneo.

Y volvieron a decir que Asprilla no tuvo la forma correcta en hablar de Moisés Caicedo y que no es un buen perdedor:

“Siempre ha sido malcriado, y le cuesta reconocer que su selección perdió y no reconoce la gran carrera que hace Caicedo, me parece irrespetuoso que le digan normalito a un jugador que juega en la Premier League de Inglaterra”.

Más reacciones de la prensa ecuatoriana

Así fue como reaccionó el periodista ecuatoriano a la crítica de Faustino Asprilla a Moisés Caicedo - crédito @AndresPonce28 / X

El periodista ecuatoriano Andrés Ponce, a través de su cuenta de X, @AndresPonce28, defendió a Caicedo de Asprilla y subió un trino junto a un video de los mejores momentos del ecuatoriano frente al combinado nacional diciendo lo siguiente:

“El partido de Moisés Caicedo ante Colombia. Que alguien le muestre este video al ‘Tino’ Asprilla”.

Video de los mejores momentos de Moisés Caicedo ante Colombia

Con este video, el periodista Andrés Ponce defendió al futbolista colombiano de los ataques del Tino Asprilla - crédito @CFCEcuador25 / X

De la siguiente forma se jugarán las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias

Marzo 2025

Fecha 13

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Brasil vs. Colombia

Paraguay. Chile

Ecuador vs. Venezuela

Fecha 14

Colombia vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Argentina vs. Brasil

Chile vs. Ecuador