Franz Ferdinand se alista para tocar en Bogotá y Medellín y recordó sus visitas previas a Colombia: “Quieren formar parte del show”

Franz Ferdinand se presentará en Bogotá y Medellín los días 16 y 17 de noviembre como parte de su gira por América Latina

Colombia está lista para recibir a dos gigantes del rock alternativo del siglo XXI. Desde Gran Bretaña, Franz Ferdinand llegan acompañados de The Vaccines para brindar dos conciertos en el país. El primero será este sábado 16 de noviembre en la Gran Carpa como parte de Páramo Celebra en el que también compartirán tarima con los mexicanos Little Jesus y los nacionales Margarita Siempre Viva, Felipe Orjuela y Mitú. Luego será el turno de Medellín, el domingo 17 de noviembre en el Orquideorama.

Franz Ferdinand, liderada por el cantante y guitarrista Alex Kapranos, llega con el bagaje en la espalda de ser responsables del auge del post-punk revival en los años 2000, particularmente desde la aparición de su debut homónimo, publicado en 2004 y del que se desprendieron éxitos como Take Me Out, Jacqueline o The Dark Of The Matinee. Una combinación de guitarras enérgicas, ritmos bailables y letras ingeniosas les permitió convertirse en un nombre recurrente en festivales de todo el mundo y les permitió visitar Colombia en 2010 por primera vez, en una presentación que tuvo lugar en Corferias.

En conversación exclusiva con Infobae, Alex Kapranos y Bob Hardy, miembros fundadores de Franz Ferdinand hablaron de sus experiencias con Colombia, su evolución como banda desde su debut hasta la actualidad cuando están por lanzar un nuevo álbum, The Human Fear, el próximo 10 de enero; y de su manera de abordar los conciertos.

Los shows en Bogotá y Medellín serán los últimos de la gira ¿Cuál es su balance de esta gira por Latinoamérica, y qué recuerdos tienen de sus pasos previos por Colombia?

Alex Kapranos: Tengo grandes recuerdos de Colombia. La última ve que vinimos fue en 2019, con Interpol. Fue nuestro último concierto antes de la pandemia. Después del concierto fuimos a un bar, estuvimos en un karaoke. Fue una noche fantástica, y recuerdo que conocí a mucha gente en Bogotá, en ese bar. Son personas calidas, muy amables. También tenemos buenos recuerdos de Medellín.

Bob Hardy: El público en Colombia y en América Latina en general es increíble. Tenemos muy buenos recuerdos de las veces que hemos pasado por aquí. Son personas muy generosas, creo que esa es una buena definición. Creo que cuando hemos venido a Colombia no solo van a la expectativa, sino que quieren formar parte del show, ¡y eso es fácil de notar desde el escenario! (risas). Se siente la energía, es como un circulo virtuoso de energía circulando.

¿Hay una canción en particular que ustedes perciban que conecta especialmente bien con el público latinoamericano?

B. H.: Creo que Outsiders...

A. K.: ¡Sí! Es una canción del segundo álbum (You Could Have It So Much Better), pero ni siquiera se publicó como sencillo y siempre es como el postre en nuestros conciertos. En Argentina hay un club de fans que se llama Outsiders, y en general en Sudamérica la gente nos pide siempre esa canción. No sé por qué, pero es algo bastante cool.

A lo largo de su carrera su repertorio se hizo diverso. A veces más eléctrico, a veces más acustico, a veces más bailable... ¿Cómo describirían su evolución desde su debut en 2004 hasta The Human Fear, su próximo álbum?

A. K.: Lo curioso es que creo que ahora la banda está más concentrada que nunca en ser Franz Ferdinand. Es como si cada canción en este nuevo álbum sonara a nosotros. Eso viene de sentirte cómodo con tu identidad, de decir en un punto “¡Dios! ¡Ser Franz Ferdinand es increíble!.

B. H.: Eso es genial, porque pienso que antes de grabar nuestro primer álbum, o antes de que se supiera de él fuera de nuestro grupo de amigos, de manera incosciente acogimos los aspectos más raros de nuestros gustos musicales. Pero no hicimos mucho eso después en nuestros primeros álbumes, pero creo que volvímos a ese punto ahora y creo que The Human Fear explora más esa clase de cosas que quizás no habríamos explorado en el segundo o el tercer álbum.

A. K.: Entre más cómodo esté consigo mismo, más dispuesto estará a explorar. Y es irónico, porque entre más sonamos a Franz Ferdinand, más novedoso es el sonido o las ideas. Cuando escucha el LP, hay cosas en Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay o All The Birds que nunca habíamos grabado antes, pero suena como una continuación. Y no vamos a quitar el pie del acelerador sin importar lo que pase, porque eso es lo que somos.

Y también se trata de perderle el miedo a no ser cool. Ese es el enemigo de todos los artistas, estar ansiosos porque no parecen personas cool delante de sus amigos, un pequeño grupo de personas de mente cerrada en Glasgow (risas).

¿Tienen rutinas o rituales antes de subir al escenario cada noche?

B. H.: Como banda no tenemos rituales como tal, pero antes de cada concierto nos tomamos una fotografía juntos. Nos tomamos una polaroid, lo venímos haciendo durante los últimos tres años y es divertido.

A. K.: No puedo esperar a ver la exhibición (risas)... No puedo hablar por todos, por supuesto, pero por mi parte me encierro y me alejo de todo. Tengo 52 ahora mismo y necesito mantenerme flexible, por eso hago bastante yoga. Eso me permite mantenerme flexible y seguir ofreciendo siempre shows muy físicos.

¿Es dificil para ustedes trasladar lo que hacen en sus álbumes en estudio al directo?

A. K.: No realmente, porque cuando estamos grabando un álbum, queremos grabar siempre como banda. Entonces lo que escucha en los discos es el sonido de cinco personas tocando en la misma sala, juntos. Si se tratara de canciones que hicieramos con un computador o lo que sea, ya sería un poco más dificil.

B. H.: De todos modos no nos asusta abrazar la tecnología. Recuerdo que una vez dimos un concierto en Tennessee y tomamos todos los equipos vintage en un estudio, pero estaban dañados (risas).

A. K.: No se puede estar asustado de la tecnología, pero incluso sin ese contexto que genera existe la capacidad de capturar la humanidad de una presentación. A la larga, si sabe tocar una canción en el estudio, la puede tocar igualmente en vivo.

¿Qué pueden esperar los colombianos de Franz Ferdinand en estas presentaciones?

A. K.: Vamos a tocar muchas canciones nuevas. Audacious ya salió a plataformas digitales y Night Of Day está por publicarse, pero las otras las venímos tocando e igual ya hay videos de ellas en YouTube, así que seguramente el público ya las conoce. Algunas de ellas son de las mejores que hemos escrito, así que no puedo esperar por conocer la reacción del público.