Figura de la radio reveló porque fracasó su idea de “una emisora libre de reguetón”: “No se imaginan la presión que tuve que resistir”

Alberto Marchena confesó que por un tiempo tuvo un proyecto radial que no le apostaba a la música urbana - crédito @marchenajr / Instagram

El barranquillero Alberto Marchena es una figura de la radio musical, por su paso por emisoras como Radioacktiva, W Radio, y Los 40 Principales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En repetidas ocasiones ha demostrado su interés por el crecimiento de la cultura de la música y los artistas colombianos, por lo que en una reciente aparición en su cuenta de X reveló que en un punto de su carrera intentó hacer una apuesta por un programa de radio sin reguetón y apostarle a nichos del mercado que no se movían.

“Hace unos años cuando le aposté a una emisora “libre de reggaeton. Lo hice porque quería darle espacio a otros artistas y sonidos Colombianos. Ya había en la ciudad demasiadas radios sonando lo mismo”, dijo el barranquillero.

Alberto Marchena dio su opinión sobre el reguetón - crédito @marchenajr /X

Pese a que su idea estaba enfocada en no dejar que otros géneros musicales fueran olvidados, el éxito de la música urbana también llegó con artistas y productores que presionaban para que sus canciones fueran reproducidas, lo que según explica, complicó más la idea de que el reguetón no dominara todas las radios del país.

“El Reggaeton se tragó todo el mercado y cerró en toda Latinoamérica los espacios para todo lo que no sonora así. No se imaginan la presión que tuve que resistir de disqueras, managers, artistas del género. Tuve un jefe que me apoyó y luego otro que no y me presionó cada día para cambiar de estrategia”, añadió.

El exdirector de Los 40 principales Colombia confesó que pese a las presiones que recibía por varias personas y superiores, hubo un momento en que su estrategia funcionó, y logró darle visibilidad a artistas que no eran urbanos.

“La idea funcionó muy bien, el rating subía en cada medición de sintonía, hasta el día que perdimos la buena frecuencia que teníamos y terminamos en otra que ni se escuchaba y tenía problemas serios de sonido”, explicó el experto en la industria musical.

Manuel Medrano estuvo dentro de los artistas que Alberto Marchena buscaba apoyar - crédito @manuelmedrano/ Instagram

Ante la nueva negativa tuvo que despedirse de la idea y asimilar que la industria de la música urbana está la nueva mina de otro en Colombia y que sería explotada por nuevos referentes que llegaron a hacer más grande el género. “Ahí quedo el sueño de darle al público un sonido diferente, un espacio para otros artistas locales”, añadió.

El productor de radio barranquillero añadió en otro mensaje que estuvo presente cuando productos musicales como Bomba Estéreo, Manuel Medrano, entre otros cantantes empezaron a sonar en las radios con propuestas diferentes al reguetón, proyectos que él apoyó, pero que por la agenda de la industria fueron opacados.

“De esa generación fue Perine, Bomba, Medrano, Pedrina, el Freaky, sistema solar, CKT y muchos más. Ese proyecto se guarda con cariño y mucho orgullo en el corazón. Hoy tiene más lógica que nunca”, complementó Alberto Marchena en su cuenta de X.

Además, el barranquillero confesó que después de tantos años en la industria, hasta ahora tuvo la oportunidad de y las ganas de hablar sobre el tema, pues lanzar este tipo de acusaciones a ala música urbana en la actualidad puede hacer que lleguen varios enemigos.

Las contundentes declaraciones del experto en radio, generaron una ola de respuestas por parte de varios internautas, quienes apoyaron la visión del barranquillero, mientras otros aseguran que la música urbana no merece su desprecio.

Alberto Marchena aseguró que por mucho tiempo no quiso dar la opinión - crédito @marchenajr / X

“Muy de acuerdo, por eso radioacktiva nunca morirá, y espero que otras emisoras de vallenatos, salsa, etc. tampoco mueran”, “Realmente extraño la época en la que eras el director de Radioactiva y luego de los 40 principales. En las dos emisoras hiciste un trabajo impecable. ¡Además de dar muchos espacios dedicados a apoyar a grandes artistas”, “Alguna vez me pregunté por qué no volvimos a escuchar buena música, hay está la respuesta”, “Absoluta falta de visión de los empresarios radiales.!! Siempre hubo géneros que denominaron el mercado, pero todos tuvimos más opciones para oír lo que nos gustaba. Caracol y RCN monopolizaron el dial y acabaron con la libertad radial”, fueron algunas de las reacciones.