Miguel Uribe respondió a las acusaciones de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal de estar “corriendo las líneas éticas”: “Yo entiendo que no les guste una encuesta”

No para la polémica dentro del Centro Democrático, tras conocerse los resultados de la encuesta Invamer que ubicó al precandidato a la Presidencia Miguel Uribe en el primer lugar en intención de voto de los colombianos.

De hecho, el senador respondió en primicia en Infobae Colombia por los señalamientos que hicieron sus dos compañeras del Senado, y ahora férreas rivales, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, que en la tarde del martes 12 de noviembre, acusaron a Uribe Turbay de un “juego sucio” para obtener la bendición del partido y así convertirse en el candidato oficial de la oposición.

Según indicó, la acción de sus dos compañeras de colectividad lo tomó por sorpresa, además de aclarar que la reciente encuesta no fue contratada por él, pese a las insinuaciones de Cabal y Valencia de usar estrategias “sucias” para posicionar su nombre.

“Primero, yo no pagué esa encuesta. Yo no difundí esta encuesta. Yo nunca lo he hecho y nunca lo haré y, además, no voy a pelear con compañeros del partido. Aquí lo que está primero es Colombia, eso es realmente lo que importa y lo cierto es que aquí es más importante qué dice la encuesta, a quién la paga. Esta es una empresa prestigiosa que, además, nos está diciendo que la centro derecha puede ganar la Presidencia”, señaló Uribe a Infobae Colombia.

Y es que las senadoras usaron sus redes sociales para publicar un video en el que criticaron el sondeo, entre otras, por los malos resultados que obtuvieron y a los que calificaron como “incongruentes”. Según los datos conocidos, Uribe Turbay cuenta con un 43,8% de intención de voto, duplicando el porcentaje de la segunda en la lista, María Fernanda Cabal, que se quedó con el 23,3%.

Entretanto, Miguel Uribe aseguró a Infobae Colombia que los resultados son prematuros y que su trabajo está centrado en recuperar la confianza de los ciudadanos para “arreglar” el legado que ha dejado hasta ahora el presidente Gustavo Petro.

“A mí me sorprende este debate porque, además, es un debate que yo nunca antes había visto. Yo entiendo que a una persona no le guste una encuesta si no le va bien, pero lo cierto es que aquí el fondo de la encuesta es que lo hace una empresa prestigiosa y que tenemos la oportunidad para terminar la pesadilla de Petro en el 2026. Eso es lo importante”, señaló Uribe.

Por su parte, Valencia y Cabal cuestionaron la legitimidad de la encuesta, insinuando que fue financiada para beneficiar a su compañero de partido. Cabal comparó la situación con las tácticas de Sebastián Guanumen, un estratega digital vinculado al presidente Gustavo Petro, y criticó la publicación de encuestas “pagadas con ventajas en entredicho”, justo antes del Gran Foro de Precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla.

Ante las críticas, Miguel Uribe hizo un llamado a la unidad del Centro Democrático, al tiempo que pidió a sus contrincantes que no haya una fractura interna, menos cuando apenas empieza el camino electoral de cara a las presidenciales de 2026. “Esa discusión la tienen que dar con quien hizo la encuesta, con Invamer, no conmigo. Yo no la pagué y tampoco la difundí. Hoy más que nunca necesitamos unidad para combatir a nuestro adversario real que es Petro y sus aliados, y yo nunca he dicho ni he hecho nada en contra de mis compañeros del partido; al revés, valoro profundamente la manera en la que hemos trabajado conjuntamente para enfrentar este Gobierno”, señaló Uribe en exclusiva a Infobae Colombia.

Sin embargo, el precandidato no desconoció los resultados y advirtió que seguirá trabajando para ser el primero en las próximas encuestas que midan el pulso electoral en el país.

“Hoy lo que puedo insistir es que yo reconozco con humildad que estamos avanzando, que vamos bien, pero que no me confío y que la respuesta es trabajar cada vez más. Falta muchísimo y lo que tengo claro es que esto es una carrera larga que yo he asumido con respeto absoluto, y debe ser una competencia sana y de propuestas, no de discusiones”, concluyó Miguel Uribe Turbay.