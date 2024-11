Gobernador de Arauca protagonizó un caso de “usted no sabe quién soy yo” en una discoteca

Gobernador de Arauca impide el cierre de una discoteca en la ciudad - crédito Captura video

El gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez, está en el ojo del huracán luego de protagonizar un acto vergonzoso con la Policía Metropolitana y que resultó en un nuevo capítulo de la historia “usted no sabe quién soy yo”.

A través de un video difundido en las redes sociales, el mandatario regional, que se encontraba en una discoteca de la ciudad, intervino en medio de un procedimiento que adelantaban las autoridades para cerrar el establecimiento nocturno.

El gobernador se acercó al oficial que estaba en cabeza del operativo y le preguntó: “¿Cuál es el procedimiento?”. En respuesta, el uniformado dijo: “El cierre del establecimiento”. Fue así como el mandatario regional habría contestado molesto: “Mayor, lo invitó a que lo cierre. Pero voy a ir hasta las últimas consecuencias y si usted trabaja para el alcalde (...)”.

La discusión entre el Gobernador y el oficial de la Policía avanzaba mientras otros funcionarios de la Gobernación de Arauca aparecieron funcionarios, quienes le pidieron a quienes grababan el video una supuesta autorización.

“Le agradezco que no grabe si no está autorizado a grabar… Puede tener el carnet que sea, ¿pero está autorizado a grabar? ¿Tiene la autorización? Usted sabe que se están extralimitando”, expresó uno de ellos cuando se dio cuenta que todo estaba quedando grabado lo que sucedía.

Segundos después, el funcionario lanzó un comentario fuerte contra los uniformados que realizaban el procedimiento de cierre de la discoteca. “Unos peleles que no sirven para nada. Peleles, eso sí, grábenlo, graben eso. Aprendan a ser profesionales porque están es de útiles idiotas”, indicó el hombre.

Sin ser suficientes los insultos, este mismo funcionario se acercó a la Policía y aseguró: “Eso no lo puede hacer”, refiriéndose al cierre del establecimiento nocturno. El uniformado puso un alto a la discusión a los funcionarios con respeto y profesionalismo explicando que era parte de su trabajo y no obedecía a intereses políticos.

“Yo no me dejo coaccionar de nada. No trabajo ni tengo persecuciones con nadie, como acabaron de decir, que está grabado. No me voy a meter en problemas para hacer un procedimiento en contra de la ley”, señaló el uniformado.

El funcionario de la Gobernación de Arauca lanzó la advertencia que revisarán si el procedimiento era legal: “El martes revisamos si es legal lo que están haciendo”. Fue así como el oficial de la Policía respondió, “he hablado muy decentemente para que me vengan a decir que ‘yo los tengo perseguidos a ustedes’. Pero me señalan y me están diciendo: ‘Es que usted me tiene la perseguidora’.