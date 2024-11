Por concierto de Mago de Oz en Rock al Parque, Transmilenio operará hasta la medianoche: Petro se unió a la solicitud

El evento cerrará con la presentación de la banda española Mago de Oz - crédito Colprensa

El lunes 11 de noviembre de 2024 se celebrará la tercera y última jornada de la edición 28 de Rock al Parque en el parque Simón Bolívar en Bogotá, en la que los capitalinos se deleitarán con agrupaciones como Los Toreros Muertos, Doctor Krápula y Mago de Oz.

Para procurar que los asistentes a este evento puedan retornar a sus casas de manera segura, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, confirmó que los servicios del sistema de transporte funcionarán hasta el final de la última presentación, es decir, hasta las 12 de la noche del martes 12 de noviembre, tal como se ha venido desarrollando en las dos jornadas anteriores.

En su balance publicado en su cuenta de X, la funcionaria destacó que, en los primeros dos días de Rock al Parque, se han movilizado más de 4.000 usuarios en el sistema. “Hemos movilizado a 4.000 usuarios en los dos primeros días del festival (...) la evacuación inició a las 10:30 p.m. y la operación se dio por finalizada a las 12:30 a.m. del 11 de noviembre del 2024, luego de verificar que no quedaban personas esperando transporte en los paraderos”, escribió Ortiz en sus redes sociales.

De igual manera, Ortiz señaló que en los servicios zonales se dispusieron servicios adicionales en las 29 rutas con mayor demanda de usuarios para extender la operación, entre ellos, la carrera 68, la Calle 53 y la Calle 63, respectivamente.

Mientras que, en los servicios troncales de Transmilenio, se extendió la operación de la estación Salitre el Greco para atender la movilidad de los usuarios. “A través de personal en vía y de cámaras instaladas al interior de los buses y estaciones, se monitoreó la demanda de usuarios”, explicó.

También, respondió a las críticas de usuarios que, aunque pagaron su pasaje, no pudieron abordar algún servicio de Transmilenio. “Invitamos a quienes alcanzaron a pasar la tarjeta, a interponer una PQRSD al correo radicacion@transmilenio.gov.co con sus datos personales, el número de la tarjeta, y una breve descripción de los hechos con hora y lugar. Una vez comprobada la información procederemos a devolver el valor del pasaje”, destacó.

Finalmente, María Fernanda Ortiz precisó que las medidas realizadas en las pasadas dos jornadas del evento se mantendrán para este lunes 11 de noviembre. “Esperamos coordinar mejor con la entidad organizadora la hora de cierre de cada encuentro para que nuestros usuarios puedan llegar a casa”.

Petición de Gustavo Petro

La extensión del sistema de transporte en la capital por Rock al Parque fue también solicitada por el presidente de la república, Gustavo Petro que, en su cuenta de X, pidió a la alcaldía de Bogotá y al sistema Transmilenio para que los ciudadanos puedan regresar a sus casas de manera segura.

En su publicación, el mandatario resaltó que, en la jornada del lunes 11 de noviembre, se presentará la banda musical española Mago de Oz, que estará en el cierre del evento a las 9 y 40 de la noche, siendo una de las agrupaciones musicales del gusto del mandatario nacional.

“Cuando vino esta banda de rock española no entró casi nadie al Movistar y tuvieron que recoger dinero para el pasaje de regreso. Cuando escucho su música siento que compusieron arte (...) Hoy estarán en Rock al parque, espero pongan transmilenio hasta tarde. Que distrito y nación entreguemos arte a nuestra juventud y que la juventud se tome el arte”, comentó el jefe de Estado en la red social mencionada.

El comentario generó varias reacciones entre los internautas y concejales de la capital. Por un lado, el concejal Papo Amín salió en defensa del alcalde, al señalar que se tienen todas las medidas necesarias para garantizar la movilidad de los asistentes a Rock al Parque.

“Presidente Gustavo Petro, le aseguro que el alcalde Carlos Fernando Galán ha garantizado que los bogotanos disfruten este #RockAlParque, no es necesario que intente quedar bien con la capital. Más bien preocúpese por la situación del país, esa sí que es su responsabilidad”, manifestó.

Entre tanto, el concejal Óscar Ramírez cuestionó que el mandatario haya comentado sobre la presentación de la banda española, y no se refiera a la situación de emergencia en el departamento del Chocó. “La Nación no tiene nada que ver ahí. El Chocó está inundado y con un paro armado del ELN. Debería estar poniéndole el pecho de verdad a eso y no hablando de lo que es o no es para usted el arte”, sostuvo.

