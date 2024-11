Desde perder un empleo hasta ser reportado, entre las consecuencias por no pagar un crédito de Nequi

Nequi ofrece dos tipos de préstamos y lo máximo que brinda es por $10.000.000 - crédito iStock

Las billeteras digitales como Nequi, Daviplata y Dale han ganado popularidad en Colombia por su facilidad para realizar pagos y ofrecer soluciones financieras a los usuarios. Estas plataformas no solo facilitan las transacciones diarias, sino que también proporcionan herramientas para la gestión de deudas, lo que las convierte en una opción atractiva para muchos colombianos.

De igual manera, cada una tiene sus diferencias. Por ejemplo, Nequi ofrece a los usuarios diversas opciones de préstamos. Entre estas opciones se encuentran los préstamos Salvavidas y Propulsor, cada uno con características específicas que buscan atender diferentes necesidades financieras.

El préstamo Salvavidas está diseñado para cubrir gastos imprevistos y se otorga por un plazo de 30 días. Este tipo de préstamo puede ser una solución rápida para emergencias, pero es importante tener en cuenta que la tasa de interés de mora es elevada, lo que puede afectar de forma muy rápida el puntaje crediticio del usuario en caso de incumplimiento.

Por otro lado, el préstamo Propulsor ofrece montos que van desde $500.000 hasta $10.000.000, con un plazo de pago de hasta 36 meses. Este crédito de consumo de libre inversión está pensado para impulsar proyectos a largo plazo, con lo que se proporcionan condiciones de pago más flexibles. Sin embargo, al igual que con el préstamo Salvavidas, el incumplimiento de los pagos puede tener consecuencias significativas.

Asimismo, antes de solicitar alguno de estos préstamos es necesario saber que no cumplir con los pagos de estos, ya sea tradicional o digital, puede acarrear serias consecuencias. Nequi, al igual que otras entidades financieras, aplica intereses de mora sobre el saldo pendiente, que suelen ser más altos que la tasa de interés original del préstamo. Esto puede hacer que la deuda crezca de forma muy rápida.

Además, Nequi tiene la obligación de reportar a las centrales de riesgo a los usuarios en mora. Este informe puede afectar de manera negativa el historial crediticio del deudor, lo que dificulta el acceso a futuros créditos, la contratación de servicios públicos o incluso la obtención de empleo.

En casos de mora persistente, Nequi puede iniciar acciones legales para recuperar el dinero prestado, lo que implica gastos adicionales para las acciones del deudor, como honorarios de abogados y costas judiciales.

Consecuencias de recibir dinero a Nequi por error y no devolverlo

En un contexto financiero donde los errores en las transacciones digitales son más comunes de lo deseable, Nequi reveló cómo los usuarios de la plataforma pueden recuperar dinero enviado por error a un número equivocado. La plataforma de banca digital asegura que la devolución del dinero depende “exclusivamente de la buena voluntad de la persona” que recibió la transferencia errónea.

Asimismo, se ofrece como solución el uso de su opción para “Pedir plata”, que implica seguir un conjunto de pasos claros dentro de la aplicación. Para solicitar la devolución, el usuario debe:

Ingresar a la aplicación.

Seleccionar el signo $ y la opción “Pide”.

Elegir “A un Nequi / Por Transfiya” e ingresar el número al que accidentalmente se envió el dinero.

Poner cuánto se va a pedir y un mensaje, si se quiere, para que sepan por qué se pide.

Otra opción que la plataforma sugiere es contactarse de manera directa por medio de la línea de atención al cliente o el chat de “Ayuda” de Nequi. Al proporcionar todos los soportes de la transacción, el equipo de servicio se encargará de contactar al destinatario del dinero y explicará la situación. Sin embargo, la aplicación solo actúa como intermediaria en estos casos.

De acuerdo con la política de Nequi, si un usuario recibe una transferencia que no reconoce, se recomienda de manera enfática no utilizar ese dinero. Este principio ético cobra especial relevancia, dado que el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) contempla sanciones para quienes se niegan a devolver dinero que no les pertenece. El artículo 252 establece que aprovecharse del error ajeno puede derivar en penas de prisión que oscilan entre seis meses y 54 meses, dependiendo de la cantidad del dinero.

La pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cantidad no exceda de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes ($13.000.000 actuales), se advierte.

Para iniciar cualquier proceso legal es indispensable contar con los datos personales del titular del número que recibió el dinero por error. Esta condición podría ser una barrera para algunos usuarios que desean proceder de manera formal.