Ana María Estupiñán reveló que resultó afectada por la inundación en la autopista Norte en Bogotá: “Esta ciudad colapsó”

La actriz Ana María Estupiñán quedó atrapada en el tráfico por más de 6 horas - crédito @anamestupinan/Instagram - @BomberosBogota/X

El caos generado por las inundaciones en Bogotá el miércoles 6 de noviembre afectó a muchos ciudadanos, entre ellos, a la actriz Ana María Estupiñán, que compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

La actriz bogotana, conocida por su participación en producciones como Rigo y La Pola, contó cómo quedó atrapada en el tráfico durante más de seis horas mientras intentaba regresar a su hogar en Chía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El caos generado por las inundaciones en Bogotá afectó a numerosos ciudadanos, incluyendo famosos - crédito @anamestupinan/Instagram

Estupiñán, que se encontraba cerca de la avenida Boyacá con Américas, inició su trayecto a las 4 de la tarde, sin imaginar el colapso que encontraría en su camino.

“Yo quisiera entender en qué momento esta ciudad colapsó hasta este punto, estoy desde las 4:00 de la tarde viniendo desde la Boyacá con América y son las7:52 de la noche y estoy aún en el carro, tratando de llegar a mi casa, yo vivo por Chía y esto está absolutamente colapsado, mal, no sé qué pasó”.

A medida que avanzaba la tarde, la actriz comenzó a recibir mensajes de amigos y familiares informándole sobre la gravedad de las inundaciones.

La actriz bogotana compartió su experiencia de las inundaciones a través de Instagram- crédito @anamestupinan/Instagram

“Todo el mundo me está diciendo que hay inundaciones, que el agua le llega a los carros hasta el techo, o sea, estoy haciendo este video así porque estamos parados, no se está moviendo, entonces no crean que estoy de imprudente e irresponsable, pero la verdad que ya estoy en un punto en el que no sé que hacer, ya me duele la cabeza, tengo hambre, ya quiero entrar al baño ¡Dios mío! Que estrés, no entiendo qué pasó, pero espero que lo que estén como yo puedan estar punzándola bien”, expresó en sus redes sociales, reflejando la angustia y el estrés de la situación.

La bogotana comentó que su preocupación aumentó porque se encontraba sola en su carro: “Además, siempre estoy con mi esposo, en todas las aventuras, pero hoy, justo hoy tenía mil reuniones y no pudo estar conmigo y aquí estoy estoy sola como un hongo, aburridísima en este colapso en el que entró Bogotá, intentaré llegar a la casa. ¿Alguien más como yo?”.

Amigos y familiares informaron a Estupiñán sobre la gravedad de las inundaciones mientras ella estaba atrapada - crédito @anamestupinan/Instagram

Después de horas de estar atrapada, Ana María Estupiñán decidió hacer una parada para descansar y atender sus necesidades básicas. “Oigan, ustedes son muy lindos, gracias por estar tan pendientes de mi, muchas personas me han preguntado si ya logré llegar a mi casa, si logré pasar ese tramo horrible y no, no he podido llegar a mi casa todavía, tuve que hacer una parada para descansar la pierna porque me duele muchísimo, mi tío y mi esposo están viniendo a rescatarme para encontrarnos en un punto en la vía e irnos juntos, obviamente por la hora y pues nada, a mi me fue bien, hay mucha gente que aún está en medio de muchísima agua, muchos niños que están atrapados, así que la verdad no me puedo quejar, hay muchísima gente que no la está pasando para nada bien, una oración por ellos vendría bien”, comentó, añadiendo que su esposo y otros familiares se dirigían a buscarla para acompañarla en el trayecto de regreso.

Cerca de la medianoche, finalmente la actriz logró reunirse con su esposo, que la rescató del complicado tramo. “Lo logré, tengo el mejor esposo del planeta (...) Fue a rescatarme, ya estamos llegando a casa, lo logramos, lo logramos. Oigan, un dato para las personas que estén todavía ahí, de pronto en la séptima o en la 170, lo que hicimos nosotros, es que nos devolvimos y me fui por La Calera y está muy bien”, concluyó en su relato.

Cerca de la medianoche, la actriz logró reunirse con su esposo después de las intensas lluvias - crédito @anamestupinan/Instagram

La situación en la autopista Norte fue crítica. Las inundaciones no solo causaron estragos el día del incidente, sino que también continuaron afectando la movilidad en la mañana del jueves 7 de noviembre.