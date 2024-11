Alcaldía de Cartagena amenazó con demandar a cantante de música urbana: les dejó el concierto ‘tirado’ en pleno desfile de vestidos de baño en el reinado

La Alcaldía de Cartagena planea medidas legales después de un cantante no se presentara en un evento de las Fiestas de la Independencia en Cartagena - crédito @alcaldiacartagena/Instagram

La Alcaldía de Cartagena anunció que tomará acciones legales contra el cantante Hamilton, que abandonó su presentación durante el Desfile en Traje de Baño de las candidatas al Reinado de Independencia.

Este evento, que tuvo lugar en la Plaza de La Aduana y reunió a miles de asistentes, se vio empañado por la salida inesperada del artista, que alegó que había problemas de sonido.

Los organizadores del evento expresaron su decepción y señalaron que Hamilton incumplió con las cláusulas de su contrato. La Alcaldía busca recuperar el dinero pagado al cantante, mientras que en redes sociales se multiplicaron las quejas por su actitud.

La empresa logística y el Distrito destacaron que el mismo sistema de sonido utilizado por Hamilton no presentó problemas en actuaciones de artistas como Tito Nieves, Iván Villazón y Juan Carlos Coronel, que también participaron en las Fiestas de Independencia en Cartagena; además, otros artistas que se presentaron en el mismo día, como Lil Silvio y el Vega, y Cayito Dangond, no reportaron inconvenientes con el sonido.

Un asistente al evento comentó que si Hamilton tenía reparos con el sonido podría haber solicitado tiempo para corregirlo en lugar de abandonar el espectáculo.

“Si sentía algún reparo con el sonido, fácilmente le hubiese pedido un tiempo a la producción y al público para corregir lo que no le parecía, y seguir minutos después. No dejar tirado todo con una actitud de prepotencia y petulancia. Parece que se le subieron los humos y aún no lo conoce nadie”, expresó, según una cita del medio La Libertad.

Respuesta de Hamilton

El equipo de trabajo del artista cartagenero compartió un comunicado a través de las redes sociales en el que indicó que por problemas técnicos él no pudo terminar su show: “Por este medio, informamos que, por motivos de fuerza mayor, ajenos al artista cartagenero Hamilton, el show que se tenía programado en la Plaza de La Aduana de la ciudad de Cartagena el pasado domingo 03 de noviembre tuvo que ser detenido por su equipo de trabajo en vista que las condiciones técnicas no eran la adecuadas tanto para el artista como para el público de su ciudad”, se lee en el documento.

Hamilton explicó que la decisión de detener el concierto fue tomada para salvaguardar tanto al artista como al público presente. A pesar de las dificultades, Hamilton logró interpretar dos canciones a capella, demostrando su compromiso con los asistentes. Esta situación fue descrita como un evento desafortunado y sin precedentes en la carrera del artista, que ha sido reconocido por su profesionalismo en presentaciones anteriores en lugares como el Movistar Arena en Bogotá y La Macarena en Medellín.

“Es muy importante para nosotros como organización velar por los intereses del público que asiste a nuestros espectáculos que estamos siempre prestos a dar los mejores shows, por esta razón el equipo de trabajo se vio en la penosa tarea no terminar el show del artista Hamilton para poder proteger no solamente al artista sino al público presente. Sus recientes shows a nivel nacional ratifican el compromiso del artista (...) son muestra de todo el profesionalismo y amor que siente Hamilton por su público que sabe el esfuerzo de la personas por asistir a sus presentaciones (...) Esta es la primera vez que le sucede al artista cartagenero una eventualidad (...) Un show en donde los detalles técnicos jugaron una mala pasada y volvieron insostenible la presencia del artista en la tarima. Pese a esto, el artista cantó acapella dos canciones porque definitivamente el estar ahí era su mayor motivación.”, añadió el escrito.

El comunicado también destacó la importancia de garantizar la seguridad y satisfacción del público en cada espectáculo, reiterando el compromiso del equipo de trabajo de Hamilton de ofrecer siempre las mejores experiencias en sus conciertos. Además, se extendieron disculpas a los asistentes por los inconvenientes causados y se agradeció su comprensión ante la situación: “Extendemos disculpas a todo el público por los inconvenientes presentados y agradecemos su compresión reafirmando la total disposición por dar siempre los mejores shows”.

