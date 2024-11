Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Beauty in Black

El destino de una stripper da un vuelco cuando se cruza con una rica familia disfuncional que maneja un emporio de cosmética y un retorcido negocio de tráfico de personas.

2. El secreto del río

Un niño llega a un pequeño pueblo mexicano y entabla una amistad inesperada con un joven del lugar, pero un oscuro secreto sella su vínculo para siempre.

3. Adelante, hermano (Idź przodem, bracie)

Un agente expulsado del cuerpo de operaciones especiales trata de adaptarse a su puesto de vigilante de seguridad.. hasta que encuentra la solución a sus problemas financieros.

4. Territorial (Territory)

Cuando la mayor explotación ganadera del mundo se queda sin un claro sucesor, los clanes rivales se enfrentan en una lucha generacional que pone en peligro el futuro del terreno.

5. Engaño (Inganno)

Tras cumplir los 60, una mujer rica se enamora de un hombre atractivo y mucho más joven.. pero su familia le hará dudar sobre las intenciones de él.

6. Dragon Ball Daima (ドラゴンボールDAIMA)

Misteriosamente transformados en mini versiones de sí mismos, Goku y sus amigos viajan al Reino de los Demonios para descubrir la verdad y encontrar una cura.

7. Los cuatro de la Candelaria (Os Quatro da Candelária)

Un grupo de amigos que sobreviven en la calle se apoyan los unos a los otros para mantener la esperanza y soñar con un futuro diferente. Pero entonces se desata la tragedia.

8. Soy Zodiac (This Is the Zodiac Speaking)

En esta docuserie sobre crímenes reales, una familia en busca de respuestas comparte pistas y testimonios reveladores sobre el principal sospechoso de los asesinatos del Zodíaco.

9. Klass 95: El poder de la belleza

Shaio Domínguez, en los años 90 en Colombia, funda la primera agencia internacional de modelos, con la que descubre el poder de la belleza. Edgar Trejos, un testaferro de mafiosos, ve en Shaio y en su agencia la posibilidad de de limpiar su imagen y hará todo lo posible por infiltrarlas. Un amor imposible, mujeres bonitas, muchos sueños por cumplir y una situación que se les sale de las manos.

10. Monsters

Cinco años después de que la Tierra haya sufrido una invasión extraterrestre, un cínico periodista concuerda en escoltar a una turista desde una zona infectada en México hasta la segura frontera de Estados Unidos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.