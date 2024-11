Ornella Sierra se sinceró acerca de una exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Se me cayó un ídolo”

Ornella Sierra reveló algunas situaciones que no eran conocidas por los que siguieron la primera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @ornellasierra/Instagram

La primera temporada de La casa de los famosos Colombia emitida durante el primer semestre de 2024 encerró a 22 participantes en el formato de convivencia del Canal RCN y generó reacciones divididas por detalles que iban desde los problemas de producción (sobre todo en los primeros capítulos) y las elecciones que un sector de los televidentes consideró poco idoneas para un programa que, se supone, debe tener famosos en su interior.

Buena parte de las quejas se dirigieron hacia los influenciadores que eligió la producción para formar parte del reality show. Pero a pesar de lo anterior, se las arreglaron para dejar un recuerdo perdurable entre los televidentes, para bien o para mal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ornella Sierra fue uno de esos casos, pues aunque su belleza no pasó desapercibida, había usuarios en redes sociales que se quejaban de que era un “mueble” – haciendo referencia a su poca participación en las dinámicas de la casa – o bien le reclamaban sus reiterados ataques contra Mafe Walker. Incluso dividió reacciones por la química que desarrolló con Miguel Bueno durante su estancia allí, que terminó derivando en noviazgo y en una polémica con la también creadora de contenido Carolina Pico, expareja del hermano de Pipe Bueno.

Miguel Melfi se sinceró con Ornella Sierra frente a sus intenciones con ella en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Pero más allá de eso, el impacto de la joven también conocida como la Barbie Costeña le valió para ser designada como la host digital para la segunda temporada que está en fase de preparación, mientras se dan a conocer los resultados de las votaciones del público que, en esta ocasión, será quien decida las celebridades que estarán presentes en el programa de telerrealidad.

Para ir calentando motores en noviembre, Ornella decidió tomarse las redes sociales del Canal RCN para contar algunas experiencias que vivió dentro de la casa, revelando algunos secretos suyos y, sobre todo, de varios de los exparticipantes.

El primero de ellos fue el que más captó la atención, debido a que la barranquillera reveló que a pesar de ser del team Papillente, cuando llegó al programa era fan declarada de una de las concursantes del team Galáctico: la actriz Martha Isabel Bolaños. Y es que la vallecaucana era la encargada de interpretar a la Pupuchurra en Yo soy Betty, la fea, personaje que era uno de sus favoritos.

Según recordó Ornella, era fan de la 'Pupuchurra' personaje que interpretó Martha Isabel Bolaños en ‘Yo soy Betty, la fea’ - crédito Canal RCN

“Soy fan de Betty la fea y uno de mis personajes favoritos era La Pupuchurra, y en la primera oportunidad que Martha tuvo de hablar conmigo me dijo ‘envidiosa’. Se me cayó un ídolo, pero mi ídolo estaba hablando conmigo”, contó Ornella, que no pudo contener la risa al recordarlo.

Las respuestas a la publicación estuvieron divididas entre quienes la cuestionaron por hacer contenido a costa de la actriz (muy resistida entre los simpatizantes de los Papillentes) y quienes la defendieron. “Y denle con Martha..... Definitivamente sin ella pareciera que no tuvieran más que aportar”, “Ah entonces ya no pueden hablar de ella? Notifíquenselo a RCN”, “Ornella le da una alegría a esa cuenta” fueron algunas de las respustas que generó el video.

Ornella también habló de Miguel Bueno y Miguel Melfi

Ornella Sierra y Miguel Bueno acabó los rumores sobre su supuesta ruptura - crédito @ornellasierra/Instagram

En el mismo video, habló de su romance con Miguel Bueno, bautizado por sus seguidores como el ‘Buernella’. Eso la llevó a recordar cuando confesó ante las cámaras que el artista le parecía guapo, lo que marcó el inicio de la cercania que tuvieron durante su estancia en el reality show, pues el cantante también confesó antes de ser uno de los ingresos a mitad de temporada que Ornella le parecía atractiva.

“Obviamente yo no me trague al segundo que lo vi. Pero yo si me puse con la recocha con las cámaras porque a ver, un niño lindo... Por andar con la recocha salí tragada”, reconoció.

En cuanto al panameño (con el que desarrolló un fuerte lazo de amistad durante su tiempo en La casa de los famosos Colombia), señaló que Melfi tenía un agüero de la suerte para las pruebas de salvación de los sábados, Según dijo, se trataba de una prenda muy específica. “Llegó a la final usando el mismo bóxer. Ahí les dejo el dato”, comentó con picardía.