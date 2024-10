A puños y patadas se agarraron concejales, mientras sonaban los himnos en pleno inicio de sesiones: todo por una burla

Los cabildantes se propinaron puños y patadas por un comentario fuera de lugar - crédito @javieroliver_ct/X

Sorprendidos quedaron los habitantes del municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander, después de ver la pelea que protagonizaron dos concejales. De acuerdo con videos que quedaron registrados por asistentes a las sesiones extraordinarias, los cabildantes se fueron a los puños y patadas, al parecer por un comentario fuera de lugar.

La bochornosa situación se produjo luego de que los hombres finalizaran la instalación de las sesiones extraordinarias de la corporación, y ocurrió en horas de la tarde del viernes 18 de octubre. Según se informó, los implicados fueron el concejal Sergio Barrera, del Nuevo Liberalismo, y Julio Donado, del Partido Liberal.

En las imágenes que circularon en las redes sociales se puede observar que uno de los implicados le propinó a su colega una serie de puños en el rostro, acompañados de una patada en esta misma zona. Según se pudo observar, varios testigos del hecho tuvieron que intervenir para separarlos, debido a las implicaciones que el inesperado acto tuvo al interior de la corporación municipal.

De acuerdo con las versiones que entregaron algunos testigos del hecho a los medios de comunicación locales, la pelea entre los dos cabildantes se produjo por un cruce de comentarios entre Barrera y Donado en el grupo interno de WhatsApp del Concejo Municipal, teniendo en cuenta que el integrante del Nuevo Liberalismo le dijo a su colega Liberal en tono de burla “en ocho días tiene la conyugal”, haciendo referencia a la condena que tiene por peculado por apropiación.

Y es que según se conoció, Donado habría sido capturado por un presunto porte ilegal de armas en Puerto Wilches y estaría involucrado en la venta de chance ilegal en dicho municipio. En ese mismo sentido, un juez falló el proceso judicial en el que ratificó la condena de ocho años y medio de prisión no excarcelable, por haber cobrado y recibido los auxilios de transporte que se reconocen a los cabildantes que viven en la zona rural del municipio.

Finalmente, se conoció que las autoridades competentes ya se encuentran en el proceso de evaluación de los hechos, notificando que los dos concejales podrían enfrentar sanciones disciplinarias y tendrían que asumir las consecuencias de sus actos. Asimismo, hay quienes en redes sociales han expresado su descontento con la situación, con algunos comentarios en los que no comparten que la solución a las diferencias sean los golpes.

Asimismo, la Procuraduría aseguró que su presencia en el municipio no estaba relacionada con el ejercicio de sus funciones. “La actuación del disciplinable implicó un quebrantamiento sustancial de la prohibición de influir en el proceso electoral 2024-2027, pues si bien los servidores públicos tienen derecho a participar en procesos electorales a través del sufragio, les está prohibido utilizar el cargo o función para participar en las contiendas electorales, por cuanto afectan, entre otros, los principios de moralidad e igualdad”, subrayó el Ministerio Público.

Escándalo tras escándalo

Por otro lado, Donado que milita en las filas del Partido Liberal, no ha sido ajeno a la polémica en sus intervenciones dentro de la corporación, pues en julio de 2024 realizó unas controvertidas declaraciones durante una de las sesiones a las que asistió. En sus propias palabras se autodenominó “bandido” debido a los constantes ataques de sus compañeros y agregó: “Lo digo de frente. Yo no me le oculto a nadie, no necesito decir mentiras para que me den el voto”.

Hasta el momento los dos concejales ni las autoridades locales se han pronunciado sobre lo sucedido, por lo que se espera que en los próximos días se conozca el proceso que tendrán que seguir.