Culotauro continuó rifirrafe con Alerta y respondió a sus ataques: “Un cojo dañándole el caminado a otro”

Camilo Díaz, mejor conocido en el mundo de la comedia como Culotauro continúa avivando la polémica que desató luego de haber chistes acerca del fallecimiento de la ‘Gorda’ Fabiola.

Sus comentarios ofendieron a varios de sus colegas, especialmente de aquellos que pertenecen a la familia de Sábados Felices, uno de ellos fue el reconocido humorista Alerta, que se despachó contra el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, llamándolo “pistolero”.

Ante los duros señalamientos del experimentado cuenta chistes, el joven comediante bogotano no se quedó callado y se le fue frente sacándole a colación sus defectos físicos, aumentando así, la controversia que ya lo tenía en el ojo del huracán. “¿Qué pasó ahí? Un cojo dañándole el caminado a otro, no nos tiremos entre la misma especie”, le dijo a Lozano”, comentó Camilo sobre los dardos que le lanzó Alerta.

Lo primero que expresó Díaz, fue el asombro respecto a la reacción del Cuentahuesos, personaje con el que también es recordado Juan Ricardo Lozano, pues el comediante bogotano afirmó que fue víctima de la malinterpretación que hicieron los medios sobre la intención real de su video en el que comentó, el eje central era compartir con sus seguidores la buena nueva de que su colega y amigo Maikol llegaba al prestigioso programa de humor Sábados Felices; sin embargo, la prensa se centró en la parte en la que mencionó a Fabiola Posada, que falleció el 19 de septiembre.

“Esto no es un video de un cojo para otro cojo Alerta Humor, tampoco es el reflejo de lo pobre que es el periodismo en Colombia (…) mucho menos la manera de darle paz a mi abuela por los ‘gajes’ de mi profesión”, comenzó diciendo acerca de su llamado a que Alerta no replicara lo que muchos portales habían tergiversado, agregando, que él ni siquiera hizo el mencionado chiste. No obstante en su defensa, sacó a relucir la condición física de Alerta, la cual, él también tiene.

“La gente se deja manipular muy fácil, Alerta (…), ojito con lo que vea, conmigo no se meta que yo soy un matón”, agregó acudiendo a los adjetivos que le había hecho Juan Ricardo.

Culotauro aclaró ‘chiste’ contra la ‘Gorda’ Fabiola

Según el comediante y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Camilo Díaz, no tuvo una mala intención al acudir al humor para compartir la noticia de que uno de sus compañeros humoristas estaría en el programa Sábados Felices en donde acaban de sufrir la pérdida de Fabiola Posada.

“Papi, aclare las cosas, solucione eso porque no me gusta que hablen así”, mencionó Culotauro que le pidió su familia, pues su ´presunto chiste se hizo viral, además, de que a Camilo le llovieron críticas

Cuando Díaz mencionó a la comediante samaria que murió por complicaciones de salud enlutando el mundo del humor y el entretenimiento en Colombia, el joven humorista lo realizó para referirse a que su amigo tenía posibilidades de entrar al programa de cuenta chistes por la vacante que se habría abierto tras la despedida repentina de la ‘Gorda’ Fabiola. Camilo señaló que se había abierto una “vacante grande” en el programa, una frase que muchos consideraron insensible.

“Qué se pueden esperar de una persona como él”, “”que personaje tan dese”, “nada bueno se puede esperar de “seres” como estos”, “una completa falta de respeto, estuvo pasado 😡”, “ahí se define la clase de persona que que es”, “la muerte de una persona no es chiste”, “ella estaría feliz de reír, pero con comentarios sanos”, “por eso le dijeron desequilibrado”, “sin filtro, pero sin vergüenza”, “hacer humor con la condición física de alguien ya está mandado a recoger”, fueron algunas de las reacciones que le dieron palo en Instagram.

“Hay gente que solamente se fija en lo malo. Hay gente que ni se fija. Que lo haga cualquier medio de comunicación, ellos siempre hablan basura y de lo que ni saben, ¿Pero que lo haga Alerta?”, comentó Culotauro quien reiteró que el video que publicó en esa oportunidad se centraba en compartir la noticia de la participación de Maikol en Sábados Felices, que ganó uno de los últimos programas con su rutina.