Video: estos son los “gladiadores” que garantizarán la seguridad en Cali para la COP16

Restan 11 días para que se dé inicio a la Cumbre de la Biodiversidad, COP16, que se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre, en Cali, por lo que uno de los grandes retos de la Administración de Alejandro Éder es demostrar que en la ciudad se garantizarán las medidas de seguridad para llevar a cabo con éxito el evento medioambiental.

A propósito, desde el jueves 10 de octubre, en las calles del centro de la ciudad, ya comenzaron a realizarse los patrullajes de las Fuerzas Militares con sus vehículos gladiadores, que hacen parte de la artillería disponible para “blindar”la Conferencia de las Partes.

Son en total 16 “gladiadores” dispuestos para ejecutar labores de control territorial en la capital vallecaucana y en los municipios aledaños. La presencia de estos vehículos militares ha generado una percepción de seguridad en puntos álgidos de la ciudad como el centro. Sin embargo, hay quienes opinan que están omitiendo otros puntos críticos del Valle, e incluso departamentos como el Cauca, que presentan graves problemas de seguridad y orden público.

“La seguridad más ficticia, y jamundi no se puede ni ir ya a los ríos ni montar bici”; “Todo el tiempo debieron de colocar la misma seguridad Cali está muy peligroso y el cauca ni se diga no solamente por un evento, necesitamos seguridad permanente”; “Duro con el hampa”; “Bn por Cali. Cali se respeta”; “La gente todo critican querían seguridad el alcalde está cumpliendo”; “Que los dejen definitivamente acá”; “Por lo menos no nos sentimos tan solos (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

El temor en materia de seguridad surgió a raíz de los múltiples ataques terroristas, tanto en la ciudad, como en su área metropolitana. Municipios como Jamundí ha sido uno de los más afectados por las acciones violentas.

Por ello, tanto el alcalde de la ciudad, como el Gobierno nacional, dispuso en total más de 11.000 policías, de los cuales, los últimos grupos llegarán en los próximos días: “Llegó el momento de la verdad, estamos ad portas de la COP16, los visitantes van a comenzar a llegar este fin de semana”, dijo el alcalde Éder durante el encuentro Bloque Regional de Congresistas llevado a cabo el miércoles 9 de octubre.

Agregó que “desde el primer día de nuestra administración hemos estado trabajando para fortalecer la seguridad de Cali, desde el primer día. Desde que comenzó nuestra administración recibimos 400 policías para Cali que permanecerán en la ciudad. De los 4.000 adicionales para la COP16, ya llegaron 1.000 y en los próximos días arribarán los demás”.

Ministro de Defensa se refirió al anuncio de las disidencias de Iván Mordisco por motivo de la COP16

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, luego de la reunión sobre la seguridad en la capital vallecaucana, indicó que el anuncio de las disidencias de las Farc sobre cese de hostilidades en Cali durante COP16 hace parte de una decisión “unilateral”, teniendo en cuenta que actualmente no existe ningún acuerdo de cese al fuego.

“Es una decisión unilateral de ese grupo armado organizado, la Fuerza Pública no está en cese con la organización que comanda Iván Mordisco, de manera que lo que esperamos es que ninguna organización ilegal pretenda realizar hechos que atenten contra la seguridad de la COP16″, expuso el jefe de cartera, citado por Blu Radio.

Del mismo modo, sostuvo que se mantendrá toda la “contundencia” de las Fuerzas Militares para garantizar la seguridad en el departamento y la región. “Lo que diga el señor Mordisco no nos compete reconocer, sino que esto es una simple forma de hacerse reconocer, aunque sí ratifico que toda la contundencia de las fuerzas militares está presente aquí en el pacífico para contrarrestar la presencia de los grupos que están aquí en esta zona”, apuntó.