Colombiana, madre de tres menores, murió en accidente con una tractomula en Canadá: buscan que los niños regresen a Colombia

Mujer colombiana murió en Canadá en un accidente de tránsito, dejando atrás a tres hijos - crédito Colprensa

Una mujer de 28 años, oriunda de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en la provincia de Quebec, Canadá.

Sandra Milena Jerez había viajado hace un mes a ese país con sus tres hijos, de 4, 8 y 11 años, y su madre, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales y un nuevo comienzo. El lamentable suceso ha causado gran consternación entre sus familiares en Bucaramanga.

El accidente, que le costó la vida a la colombiana, está siendo investigado por las autoridades locales para esclarecer lo sucedido.

Sandra Milena Jerez falleció cuando su automóvil colisionó con una tractomula. Tras la tragedia, que ha sumido a su familia en el luto, Iván Reyes, padre de los menores y taxista en Bucaramanga, ha iniciado una campaña para repatriar a sus hijos a Colombia.

A través de las redes sociales, el ciudadano está solicitando apoyo ciudadano para gestionar el retorno de los niños, quienes atraviesan esta difícil situación lejos de su entorno familiar.

”El inconveniente ahora es que quiero traerlos porque los niños están allá solos. La abuela está desesperada por regresar y dice que, si no consigo el dinero para los transportes urgentes, se vendrá sola, dejando a los niños. La verdad, económicamente no puedo afrontar todos los gastos. Trabajo en una empresa donde gano el salario mínimo y no tengo los recursos para traer a mis tres hijos”, explicó el padre.

“Lo único que quiero es tenerlos conmigo, darles la estabilidad que necesitan y estar juntos como familia”, expresó Iván Reyes, que además solicitó apoyo para cubrir los gastos del traslado de los menores a Colombia.

Según la información compartida por el medio Caracol Radio, el cuerpo de Sandra Milena Jerez será cremado y llevado de regreso a Bucaramanga. Asimismo, el padre de los menores busca que sus hijos regresen a territorio nacional después de lo ocurrido. No obstante, enfrentan dificultades económicas para adquirir los boletos de regreso.

Con respecto a los costos que Iván Reyes tendría que asumir, comentó: “Más o menos está entre 5 millones de pesos, 5 millones, 200 a 6 millones de pesos, según la aerolínea. Hay pasajes de 554 dólares, 690 dólares y mil y algo de dólares, dólar canadiense que en promedio el peso colombiano está entre 3.089 a 3.100 pesos”,

La joven madre santandereana de 28 años, en el tiempo que estuvo en ese país era empleada en una empresa de galletas, sus hijos por su parte ya estaban estudiando en Canadá. Su esposo, busca repatriar con urgencia a sus hijos. Con el objetivo de tenerlos pronto a su lado en Santander, el padre está haciendo un llamado ciudadano para recaudar más de 5 millones de pesos que cubrirían el costo de los tiquetes aéreos de los menores.

Las autoridades y familiares se encuentran en una encrucijada en torno al destino de los restos de Sandra Milena Jerez, fallecida en Canadá. Si bien el progenitor ha solicitado la repatriación, prevalece la incógnita sobre la anuencia de otros allegados residentes en territorio canadiense. Esta situación mantiene en vilo a los involucrados, mientras los organismos competentes analizan el proceder idóneo en tan sensible coyuntura.

