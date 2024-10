Pipe Peláez salió afectado por el huracán Milton: este es el comunicado del cantante vallenato

El cantante de vallenato canceló un concierto en Miami - crédito @felipepelaez/Instagram

El huracán Milton tocó tierra el miércoles 9 de octubre como un ciclón de categoría 3, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El fenómeno meteorológico, que posteriormente se degradó a categoría 2, ha causado la muerte de al menos cuatro personas y ha dejado a millones de personas sin electricidad en el estado de Florida.

Todas estas afectaciones hizo que miles de personas evacuaran Florida y, además, se aplazaran eventos como el concierto del cantante vallenato colombiano Felipe Peláez el viernes 11 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, así cómo lo comunicó el artista a través de un comunicado.

“Felipe Peláez, el aclamado cantante y compositor ganador del Latin Grammy, lamenta anunciar la postergación de su concierto sinfónico programado para el 11 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. Debido a causas de fuerza mayor, el evento ha sido aplazado y su equipo está trabajando arduamente para asegurar una nueva fecha en febrero del 2025, la cual irá articulada con la segunda etapa de su #20AñosTour en los Estados Unidos”, se puede leer en el comunicado.

Sin embargo, el equipo de trabajo del cantautor y compositor destacó que la próxima fecha del concierto será anunciada: “Los detalles sobre esta nueva fecha se anunciarán en los próximos días. Felipe y su equipo agradecen profundamente el apoyo, la comprensión de sus seguidores y aseguran que la espera valdrá la pena. El próximo concierto en Miami será una celebración única que integrará lo mejor de su repertorio sinfónico, brindando experiencia musical precedentes. Más información sobre la nueva fecha del concierto será compartida muy pronto”, añade el escrito.

Además, del cantante vallenato el artista y compositor español Pablo López también anunció que aplazará su presentación musical, programada para el 10 de octubre en The Filmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater: “Todo mi corazón y pensamientos están puestos en la gente que está sufriendo las consecuencias de este huracán tan agresivo. Muy triste por no poder asomarme al hermoso balcón que es el Fillmore en Miami. El sueño tendrá que esperar. Estamos trabajando por poder reubicarlo lo antes posible. Gracias a todos, una vez más”, escribió López a través de la red social Instagram.

El huracán impactó inicialmente cerca de Siesta Key, en el condado de Sarasota, con vientos sostenidos de hasta 165 km/h y ráfagas más fuertes, según el NHC. La tormenta avanzó hacia el este a través de la península, provocando inundaciones severas y marejadas ciclónicas.

Las autoridades locales han emitido alertas de inundación para varias áreas, incluyendo Lakeland, Winter Haven, Wesley Chapel, Tampa Bay, St. Petersburg y Clearwater.

En el condado de St. Lucie, dos personas perdieron la vida debido a tornados asociados con el huracán, mientras que en el condado de Martin se reportaron varios heridos y daños en docenas de viviendas.

La aguacil de Tampa Keith Pearson, informó que un centro para personas mayores fue destruido, y se estima que alrededor de un centenar de residencias han sufrido daños significativos.

El impacto del huracán también se sintió en las casas, con más de 3.2 millones de hogares y negocios sin suministro eléctrico, según datos del medio BBC. Las empresas eléctricas trabajan para restablecer el servicio, aunque han pedido paciencia a los afectados.

El gobernador de Florida Ron DeSantis le dijo a los residentes que permanezcan en sus hogares para facilitar las labores de rescate y evitar accidentes con la infraestructura dañada. Además, se han habilitado refugios para unas 80.000 personas que han tenido que evacuar sus hogares, según informó la directora de FEMA, Deanne Criswell.

Milton es el tercer huracán que azota Florida este año, después de Helene y Debby, y el más potente de la temporada. Este fenómeno es parte de una serie de ciclones que han afectado la costa estadounidense del Golfo de México.