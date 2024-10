Gobierno se comprometió a abastecer medicamentos de enfermedades huérfanas, luego de la jornada de manifestaciones

El Ministerio de Salud se comprometió abastecer los medicamentos para enfermedades raras y huérfanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la mañana y tarde del miércoles 10 de octubre de 2024 se vivió una jornada de manifestaciones por parte de pacientes, familiares y cuidadores de enfermedades raras y huérfanas.

El vocero de Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, denunció en La FM que el Ministerio de Salud canceló las mesas técnicas programadas para abordar esta problemática, dejando sin solución la escasez de medicamentos esenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante las denuncias, el Gobierno nacional tomó la decisión de adelantar mesas de trabajo para resolver el problema de desabastecimiento de medicamentos en este tipo de enfermedades.

El encuentro contó con la participación de los representantes de quince EPS, así como de Audifarma, encargada de importar y distribuir los fármacos.

La falta de pago a distribuidores está dejando a muchas personas sin acceso a medicinas esenciales. Familias enfrentan incertidumbre ante la inacción del sistema de salud - crédito Pixabay

“Durante la jornada, se dialogó en torno a asuntos cruciales para robustecer el acceso efectivo a los medicamentos, dentro de los cuales se encuentran principalmente los siguientes compromisos respecto del fármaco denominado Vimizin®, cuya utilización está indicada en el tratamiento de la enfermedad de Morquio”, precisa el comunicado del Ministerio de Salud.

La cartera de Salud precisó que entre los acuerdos se estableció que BioMarin, quien es el titular que registró sanitario de medicamento, deberá ampliar la negociación con las EPS para garantizar la disponibilidad a Audifarma.

“BioMarin informó haber iniciado recientemente el trámite de cambio de importador ante Invima y desde el Ministerio se instó al laboratorio a garantizar un mecanismo que le permita tener un stock de seguridad en el país para facilitar la disponibilidad constante del medicamento. Este paso es vital para evitar interrupciones en el tratamiento de los pacientes”, precisó el Ministerio de Salud.

Carolina Cuervo lideró manifestación de pacientes con enfermedades huérfanas que terminó con una reunión con el ministro de Salud para solucionar desabastecimiento de medicamentos - crédito @MinSaludCol/X

Asimismo, desde la cartera de Salud afirmaron que van a llegar más lotes de Vimizin el próximo 16 de octubre del presente año, reafirmando que BioMarin se reunirá con las EPS Compensar, Sura y Mutual Ser con el propósito de avanzar en las negociaciones correspondientes.

La EPS Savia Salud se comprometió a agilizar los pagos, mientras que Audifarma verificará la importación de tratamientos ya pagados por Emsanar y Cajacopi.

“Desde la Supersalud, se realizará seguimiento continuo a los casos reportados a través del sistema de PQRS, verificando que se gestionen todas las acciones indispensables y acordadas en la mesa de trabajo, que a la postre garanticen el derecho fundamental a la salud de los pacientes”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la cartera de Salud detalló que la Adres llevará a cabo una reunión con las EPS el próximo 11 de octubre de 2024, para explicar los requisitos y soportes necesarios para la postulación y el giro de los presupuestos máximos. Además, la cartera se reunirá el martes 15 de octubre del citado año con los representantes de los pacientes para escuchar sus inquietudes.

En medio de esta crisis, Linda Morales, madre de una niña con una enfermedad huérfana, expresó su desesperación por la falta de medicamentos para su hija, quien lleva casi dos meses sin recibir el tratamiento necesario.

En medio de esta crisis, Linda Morales, madre de una niña con una enfermedad huérfana, expresó su desesperación por la falta de medicamentos para su hija - crédito Acopel

Morales relató que, a pesar de tener una autorización pendiente desde el 29 de agosto, no ha recibido el medicamento en Bogotá, lo que pone en riesgo la salud de su hija. Además, denunció la falta de insumos y aparatos médicos esenciales para el tratamiento de su hija, lo que la llevó a protestar por la situación.

Por su parte, esto no depende necesariamente de la producción nacional. “No hay disponibilidad de ciertos medicamentos porque no se están produciendo a nivel local o global, las cantidades destinadas al país no son suficientes, o es difícil conseguirlos en el exterior. Esto ha afectado gravemente a pacientes con epilepsia, por ejemplo, y ya se han reportado dos fallecimientos de personas con enfermedades huérfanas que requerían anticonvulsivos”, explicó Presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, Luz Victoria Salazar, en conversación con EL Tiempo.

No es la primera vez que ocurre estas preocupaciones, pues de hecho, desde julio de este año se han presentado varias muertes ocurridas a pacientes que con enfermedades huérfanas y de alto cuidado no tuvieron a tiempo sus medicamentos.