“El colmo”: ladrón confesó en plena entrevista que usaba un destornillador para hurtar vehículos en Bogotá

En Bogotá, un incidente de robo de vehículos culminó en un accidente de tránsito cuando un ladrón intentaba escapar de las autoridades. El suceso ocurrió la noche del 1 de octubre en el barrio Colina, al norte de la ciudad, donde un grupo de delincuentes rompió el vidrio de un automóvil para sustraer pertenencias del interior. La comunidad, al percatarse del robo, alertó a la policía, lo que desencadenó una persecución.

Durante la persecución, los ladrones se desplazaron en un taxi y un vehículo particular. Sin embargo, el conductor del vehículo particular perdió el control tras chocar contra el separador de la calzada de TransMilenio, volcando el automóvil en la intersección de la Carrera 30 con Calle 80. Aunque algunos cómplices lograron huir, el conductor fue capturado por las autoridades.

Lo insólito del caso es que, de acuerdo con Noticias Caracol, el detenido, sin temor alguno, confesó en la sección de El ojo de la noche que el automóvil pertenecía a su tía, quien se lo había prestado para trabajar en aplicaciones de transporte. “Obvio, yo sé que está muy mal hecho”, dijo el capturado, que a su vez explicó: “El carro lleva 20 días con ella y hace como una semana que me están dando la confianza a mí de sacarlo y moverlo”.

En su declaración, el joven admitió que sus acciones eran incorrectas y explicó que no actuaba solo, ya que uno de sus cómplices logró escapar antes del accidente. Afirmó que no era un ladrón profesional y que había comenzado a delinquir recientemente: “Pues había un amigo mío, ellos lo vieron. Sino que él se bajó y como los patrulleros se me pegaron a mí entonces perdieron de vista a mi amigo”.

El detenido también reveló que utilizaban un destornillador para abrir los vehículos o romper los vidrios y así robar las pertenencias. Durante la diligencia, los uniformados encontraron en el baúl del vehículo los bolsos y las pertenencias de varias víctimas.

El capturado admitió en el momento que cometieron varios hurtos en las localidades de Suba y Usaquén. A pesar de sus intentos de justificar sus acciones, fue trasladado a una URI de La Granja para ser judicializado. Las autoridades esperan que las personas que se vieron afectadas por estos hechos delictivos se acerquen a denunciar a la banda de “rompevidrios”.

El robo de vehículos en bogotá continúa pese a leve reducción: modelos y horarios más vulnerables

En Bogotá, el robo de vehículos sigue siendo una preocupación significativa, a pesar de una leve disminución del 3.7% en los casos reportados durante el primer semestre de 2024, según datos de la Secretaría de Seguridad basados en el Sistema Estadístico de la Policía Nacional. Este delito persiste como una fuente de inquietud tanto para los propietarios de automóviles como para las autoridades, especialmente en áreas como estacionamientos, espacios públicos y zonas residenciales.

Un informe de El Tiempo revela que ciertos modelos de vehículos son más propensos a ser robados, destacando marcas como Toyota (Fortuner y TXL 4x4), Mazda (CX5 y CX30), Renault Alaska, Chevrolet Spark y Kia Picanto. Los colores más afectados son el blanco, gris, rojo y negro, debido a su alta presencia en el mercado, lo que facilita su reventa por partes o como vehículos gemeleados.

La Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá ha identificado patrones en los horarios de mayor incidencia de robos, que ocurren principalmente entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m. de miércoles a sábado, y entre la 1:00 a.m. y las 6:00 a.m. los domingos. Estos periodos críticos permiten a los delincuentes operar con mayor facilidad bajo la oscuridad.

Los métodos de robo varían, aprovechando tanto la oportunidad como el descuido. Desde romper vidrios y robar llantas hasta el hurto directo de autos estacionados en la vía pública. Más del 80% de los robos se realizan por “jalado”, es decir, cuando los vehículos son sustraídos al ser dejados sin la debida seguridad.