Mafe Carrascal y Cathy Juvinao protagonizaron duro enfrentamiento por la reforma laboral ante un “error garrafal”: ‘arden’ las redes sociales

En medio de la discusión de la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, que avanzó en su segundo debate en la Cámara de Representantes, surgió una controversia notable entre dos congresistas: Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, y María Fernanda Carrascal, miembro de la coalición del Pacto Histórico y coautora de la reforma.

Este debate, que tiene implicaciones significativas para el futuro del empleo y la estructura empresarial en Colombia, suscitó diversas opiniones entre los legisladores y sectores de la sociedad.

El proyecto de reforma laboral es objeto de críticas y defensas, que reflejan tensiones en torno a la manera de abordar las necesidades del tejido empresarial del país. Durante la discusión, la congresista Juvinao hizo uso de sus plataformas en redes sociales para expresar su desacuerdo con los enfoques generales que propone la reforma, ya que, en sus declaraciones, destacó que la iniciativa parece diseñarse sin distinción entre grandes y pequeñas empresas o las Pymes, lo cual, según ella, podría tener consecuencias negativas para el sector empresarial más vulnerable.

“La narrativa maniquea de ‘empresarios esclavistas’ vs. ‘trabajadores oprimidos’ les puede resultar rentable electoralmente, pero es irresponsable y golpeará aún más a quienes ya de por sí están en la peor situación”, señaló la congresista en un mensaje en X. Juvinao compartió un video de su participación en la plenaria y allí presentó cifras alarmantes sobre la situación empresarial en Colombia, al señalar que en 2023 la mortalidad empresarial superó incluso los niveles de la pandemia.

En una primera instancia, la representante de Alianza Verde valoró que la discusión se hiciera con datos. “Porque así debe ser y yo quedo muy preocupada por la intervención de uno de los ponentes en donde dice que gracias a las políticas públicas del Gobierno está atacando la informalidad y el desempleo”, manifestó.

Y agregó que, en 2023, la mortalidad empresarial en Colombia es más alta que en el año de la pandemia. “Se han destruido 233.400 empresas”, afirmó. Además, enfatizó que el desempleo y la informalidad siguen siendo un desafío persistente, al argumentar que “las cifras nos dicen que este gobierno ni está ayudando a que se reduzca el desempleo ni está ayudando a que se reduzca la informalidad”.

Catherine Juvinao mostró su preocupación por la falta de enfoques diferenciados en la reforma laboral - crédito @CathyJuvinao/X

Así respondió Mafe Carrascal a Catherine Juvinao

La respuesta de la congresista Carrascal fue inmediata y directa, y por medio de la misma red social, defendió la necesidad de modernizar el Código Sustantivo del Trabajo, al señalar que una reforma laboral efectiva debe abordar la norma general, en lugar de implementar medidas diferenciadas que, según ella, no son viables al interior de una legislación que busca actualizar las condiciones laborales en Colombia.

“Esa Reforma Laboral a la carta que planteas, @CathyJuvinao, no es posible porque al modernizar el Código Sustantivo del Trabajo, actualizamos la norma general”, escribió en su cuenta de X. Carrascal hizo hincapié en que la política pública es la que debe enfocarse en medidas microfocalizadas por tamaño de empresa, y no la reforma laboral misma.

El debate se intensificó aún más cuando Carrascal compartió el video de un fragmento de su intervención en la plenaria y desde el atril refutó las afirmaciones de Juvinao sobre la falta de adecuación de la reforma a la realidad empresarial del país.

“Representante Juviano, a usted la llamaron hace un momento y no estaba en la plenaria para que pudiera hablar, discúlpeme, me toca decirlo, me toca decirlo, me toca decirlo. Yo creo representante que usted está equivocada sobre lo que significa una reforma laboral, una reforma laboral justamente actualiza la norma del trabajo y la norma del trabajo en Colombia está consignada en el Código Sustantivo del Trabajo”, dijo Carrascal.

Luego, continuó al señalar que el Código Sustantivo del Trabajo dicta normas generales. ”No podemos hacer o tener disposiciones particulares o diferenciadas, ni regionales, ni sectorizadas, ni por tamaño de empresa”, acotó.

Mafe Carrascal defendió la reforma laboral, con el argumento de que una modernización del Código Sustantivo del Trabajo debe ser general - crédito @MafeCarrascal/X

Este enfrentamiento no solo puso de relieve las diferencias de enfoque entre las dos legisladoras, sino que reflejó una división más amplia en el Congreso respecto a cómo abordar la problemática del empleo en Colombia. Mientras algunos argumentan que la reforma es un paso necesario hacia la modernización y la protección de los trabajadores, otros sostienen que su enfoque puede resultar perjudicial para la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría del tejido empresarial del país.