Colombiana que se fue como niñera a Estados Unidos recibirá millonaria indemnización: sus jefes le pusieron una cámara oculta en la habitación

La joven colombiana descubrió que habían videos de su habitación para los que no le solicitaron autorización - crédito Christin Klose/dpa

Una joven colombiana que trabajaba como niñera en Estados Unidos recibirá una millonaria indemnización tras ganar una demanda contra la familia que la acogió.

Una vulneración a la privacidad de la joven llevó a que las autoridades de ese país determinaran que debía recibir una millonaria suma, para reparar los daños a los que fue expuesta por parte de la familia estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La joven, identificada como Kelly Andrade, descubrió una cámara oculta en su habitación, lo que llevó a denunciar a la familia por el delito de vigilancia ilegal, demanda que resultó favorable según la determinación del Tribunal Federal de Brooklyn que emitió el fallo en septiembre de 2023, de acuerdo con lo revelado por la agencia Associated Press.

La cámara oculta fue encontrada encima de su cama, lo que generó una gran conmoción y llevó a la joven a tomar acciones legales. Entre las pruebas aportadas en el caso están los videos captados de manera ilegal y que quedaron almacenados en una tarjeta de memoria.

“No tenía conocimiento del dispositivo de vigilancia y no le dio a los acusados permiso ni autoridad para grabarla de ninguna manera”, aseguró Zachary Holzberg, abogado de la joven niñera.

La cámara estaba oculta sobre la cama de la joven - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El caso se resolvió en un tribunal de Estados Unidos, donde un jurado ordenó a la familia pagar una indemnización significativa a la joven.

De acuerdo con lo revelado por medios de comunicación de ese país, la colombiana recibirá 2,78 millones de dólares, lo que equivale a más de once mil millones de pesos colombianos.

Sobre la responsabilidad del padre de la familia señalada, el abogado de la colombiana aseguró que “no hubo consecuencias”, pues aunque fue capturado, la justicia norteamericana le concedió la libertad condicional, es decir, no pesa ninguna condena en su contra, pese a que se configuró el delito de vigilancia ilegal.

La colombiana también demandó a la agencia que acompañó su proceso como <i>au pair</i>

Kelly Andrade también demandó a la agencia con la que hizo todo el proceso para llegar a Estados Unidos a trabajar como niñera para la familia señalada.

Según información revelada por el diario El Tiempo, en ese caso el proceso judicial se resolvió de una manera más tranquila, pues la víctima llegó a un acuerdo con la compañía.

En una entrevista con The New York Post la joven aseguró que la situación que vivió con la familia norteamericana le causó muchas afectaciones en su salud mental. Indicó que aunque ha pasado un tiempo no ha podido superar lo ocurrido y que continúa trabajando en su recuperación.

“Ahora mismo estoy trabajando en mi recuperación. No fue fácil para mí participar en una prueba. Fue un momento muy difícil para mí. Me trae recuerdos que estoy tratando de olvidar”, dijo.

Así mismo, se refirió a lo relacionado con el padre de la familia acusada, asegurando que no fue suficiente con la orden de indemnización, pues el daño que le causó fue muy grave. La colombiana esperaba una condena en firme contra el hombre por parte de la justicia de Estados Unidos.

La decisión de los jueces respecto al padre de la familia no le agradó a la víctima - crédito Canva

“No es suficiente con toda la situación por la que he pasado estos tres años. No es suficiente. Me enojé porque el daño que me causó es irreversible”, fueron las palabras de Andrade.

El programa au pair es administrado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y permite a jóvenes de diferentes países vivir con familias estadounidenses mientras cuidan a sus hijos y estudian. Sin embargo, este caso ha puesto en evidencia los riesgos y abusos que pueden ocurrir en estas situaciones.

Este incidente ha generado un debate sobre la seguridad y los derechos de las jóvenes que participan en el programa au pair. Muchas de ellas dejan sus países de origen con la esperanza de vivir una experiencia enriquecedora, pero casos como este demuestran que también pueden enfrentarse a situaciones de vulnerabilidad y abuso.