Murió el niño que fue apuñalado por una de sus compañeras en un colegio de Bogotá: era víctima de matoneo

Falleció el niño de 13 años de edad que fue víctima de un grave acto de violencia en el colegio Villemar El Carmen, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. De acuerdo con el relato de un familiar, una menor de 14 años que estudia en la misma institución académica habría sido la responsable de atacarlo con arma blanca en repetidas ocasiones.

El niño permanecía en grave estado de salud en el hospital de El Tintal, en Kennedy. Los familiares de la víctima se encontraban esperando un traslado; sin embargo, se confirmó que el menor falleció en la tarde del miércoles 25 de septiembre como consecuencia de la gravedad de sus heridas.

Según Blu Radio, el tío de la víctima afirmó que esta menor “le pegó tres puñaladas y una de esas le afectó la femoral. Pues la verdad no han dado respuesta, en el colegio el rector mandó a lavar a las señoritas del aseo el espacio donde ocurrió el hecho, la Policía no hizo nada, él fue a pedir videos, a pedir pruebas, no lo dejaron ingresar al colegio”.

De momento, la Secretaría de Educación del Distrito no se ha pronunciado frente a este hecho que se registró dentro de uno de los colegios que hacen parte de la red pública de Bogotá.