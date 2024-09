En video quedó registrado un nuevo episodio de acoso sexual callejero en Cundinamarca: mientras el sujeto la seguía en una bicicleta se iba masturbando

La mujer grabó el rostro del acosador y lo dio a conocer a través de su cuenta en TikTok - crédito @_blondiesvetlana_/TikTok

Una denuncia de acoso sexual se conoció en redes sociales gracias a la valentía de una mujer que público el caso con el fin de que las autoridades en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, capturen a un hombre que le persiguió en una bicicleta al tiempo que se iba masturbando.

Este hecho, que se difundió a través de redes sociales la noche del martes 24 de septiembre de 2024, tiene en máxima alerta a las mujeres en la zona, porque este episodio de acoso sexual callejero no sería un caso aislado en el sector.

“Hola a todos. Yo nunca creí como estar haciendo un vídeo de estos, pero me acaba de pasar algo horrible saliendo mi gimnasio”, inició el video donde aparece la víctima aún alterada luego del episodio traumático que le tocó vivir.

“Hay un tipo en bicicleta como que se cruzó conmigo, pero él como que yo no sé, pero yo sentí que él como que eso que tú te sientes observado, y yo me quedé mirándolo y en ese tipo se detuvo está muy raro, pero yo seguí el camino normal”, sigue la joven con su relato. “Yo siento que el man se devuelve (...) yo lo vi de reojo” comentó aún temblando la víctima de acoso.

La mujer decidió encarar al hombre y quedó registrado en el video que la afectada compartió en su cuenta de TikTok, donde narró los momentos de angustia que padecidó por cuenta del depravado - crédito @_blondiesvetlana_/TikTok

Lo peor no ocurrió ahí, debido a que, como prosigue el testimonio, “el man como que se devuelve, hay unas bicicletas que se cruzan, pero o sea, como que se devuelve, disimula que sigue derecho, pero mientras sigue derecho, me toca la cola, entonces yo le empiezo a gritar groserías, porque lo único que puedo hacer y la alcanzó a dar un puño, pero me pongo ya muy nerviosa temblar y quería como salirme de la ciclovía para que algún carro se detuviera”.

Pensando que el hombre seguiría de largo, la mujer comentó que el acosador se detuvo metros más adelante y luego se volteó a mirarla. “Yo tuve tiempo de sacar mi teléfono y de grabarle la cara (...) entonces lo voy a dejar por acá, pues para que le vean la cara al tipo”, aseveró la víctima, quien compartió el video en su cuenta la noche del jueves 19 de septiembre.

Lo peor de todo esto es que la mujer aseguró luego de tocarle la cola ocurrió algo más desagradable. “El man empezó a sacarse, se empezó a sacar el pene ahí (...) se empezó a tocar si todo... les voy a dejar el vídeo ahí para que no sé si alguien lo distingue o algo, pues para que tengan cuidado con el mal”, indicó la mujer, identificada en TikTok como @_blondiesvetlana_ ,y en cuya publicación varias mujeres le expresaron su apoyo en medio de este difícil momento, donde aseguraron que ayudarán a difundir el video para que el acosador sexual se detenido.

Las mujeres víctimas de acoso sexual en reiteradas ocasiones sufren estos episodios traumáticos en espacios como lugares de transporte público, en las calles e incluso en sus lugares de trabajo - crédito Colprensa

“Él se acercó (el acosador) (...) y alcance a reaccionar, también le dije groserías y mi intención era tumbarlo de la bicicleta, pero realmente no pude y pues ningún carro me socorrió ni nada, realmente creo que ni siquiera alcanzaron a ver lo que sucedió entonces para que por favor, pues aprovecho esto que siempre utilizo para hacer la denuncia y acá dejo el video del mal para que porfa no sé alguien me diga cómo proceder porque pues no tengo nada del man”

La mayor preocupación para la víctima es que “el man sigue por allá como a sus lados del gimnasio y me da miedo con las otras chicas que salgan solas”, por lo que pidió que las autoridades locales, en cabeza de la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, para que se de con la captura de este hombre.

Lo más indignante de la situacion es que la joven encontró metros más adelante a tres policías bachilleres, que lo único que le dijeron fue que dirigiera a las instalaciones de la Fiscalía para poner el denuncio y luego de pedirle a ella que mostrara una imagen del acosador los uniformados se fueron hacia la ciclovía en búsqueda del depravado, pero no lo encontraron.

La mujer víctima de acoso acababa de salir del gimnasio cuando fue abordada en la calle por el sujeto en bicicleta - crédito José Ruiz/Colprensa

No es la primera vez que el acosador es visto en la zona

Con la identidad del hombre puesta en evidencia en redes sociales, se conocieron varios comentarios de apoyo a la víctima, pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que dejó una usuaria, quien comentó que “ese mismo sujeto agredió a otra mujer el sábado 21 por los lados de la arboleda en Cajicá”. En esa ocasión el hombre también “iba en bicicleta, la tumbó y la tocó”, pero “afortunadamente ella logró huir”.

“Hace como un año un man también me siguió saliendo del Spinning Center, iba en bicicleta igual y avanzaba y me esperaba y hasta que lo comencé a grabar se fue”, escribió otra mujer. Esto es mucho más delicado con el otro mensaje que dejó una internauta, quien expresó que “pasar por las cantinas de la carrera 8 con 8, en el barrio el Rocio”, se ha convertido en un dolor de cabeza para las mujeres que deben transitar por allí.

“Los hombres se botan sobre las chicas que desafortunadamente les toca pasar por acá para el ingreso de los conjuntos, son tan atrevidos que las tocan así pasen en carro, se les ponen de frente para hacerlas parar y decirles toda clase de vulgaridades y no limitan edad, he visto niñas de 11 años siendo acosadas por estos hombres”, agregó la usuaria.

No faltan más motivos para que las autoridades en Cajicá se pongan las pilas y den con el hombre, el mayor deseo de las mujeres, quienes esperan algún día poder salir por las calles sin el temor a ser víctimas abuso o acoso.