Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Los podcasts son productos de audio que están al alcance a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

2. Los Hombre Sí Lloran

Hola, soy Juan Pablo Raba y junto a Selia, plataforma líder en Latinoamérica para el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional y mi gran amigo y productor Dani Posada, te damos la bienvenida a “Los hombres sí lloran”. Este es un espacio seguro dedicado a explorar un tema crucial y a menudo pasado por alto, la salud mental, mientras rompemos con los estigmas y estereotipos que la rodean. Acompáñame en este viaje personal, mientras navego por una crisis de mediana edad y comparto el impacto que ha tenido en mi bienestar emocional. Junto a Selia, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos prácticos para profundizar en las complejidades de la salud mental y la importancia de levantar la mano y buscar ayuda. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama: “Los hombres sí lloran” donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza.

3. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

4. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. En cada episodio de Psicología al Desnudo, el podcast 1 en salud mental y top 13 global, encontrarás herramientas muy valiosas para tu bienestar. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en https:psimammoliti.com !

5. 365 con Dios

Cada día Dios quiere hablarte, te invito a que me acompañes diariamente en este devocional, donde compartiremos una reflexión inspiradora para cada día. Este podcast está inspirado en mi libro 365conDios. No te pierdas la oportunidad de escuchar la voz de Dios y profundizar tu relación con Él. www.wenddyneciosup.com

6. Farid Dieck | Relatos y Reflexiones

Mis amigos me dicen Faro. Relato historias y películas y reflexiono sobre ellas. Estudié Psicología, una maestría en clínica psicoanalítica y curso otra en psicoterapia psicoanalítica. Me gusta leer filosofía y escribir poesía.

7. Tu Desarrollo Personal

Desarrollo personal,espiritualidad,libertad financiera,emprender y liderazgo.

8. Selección Natural

Sofía es parte de una misión internacional en la Antártica. Es la compañera científica de Ismael, un experto en cambio climático y otras materias relacionadas. En la base, Sofía supervisa tareas técnicas complejas y maneja la infraestructura esencial. Sofía es eficiente, metódica y reflexiva. Sofía no comete errores. Sofía juega ajedrez. Y no está diseñada para perder. Hasta ahora.Afectados por una tormenta que los mantiene completamente aislados, Sofía e Ismael pasan el tiempo mientras están a cerca de anunciar el final de una era y el inicio de otra, completamente nueva.En la nueva audio ficción de Julio Rojas (creador de Caso 63), Danna le da voz y vida a Sofía, un personaje que encarna el presente real y el futuro posible y que expone las preguntas fundamentales de los tiempos actuales cuando se trata de las amenazas que provienen de la tecnología y, en particular, de la inteligencia artificial.Selección Natural no sólo aborda las preguntas fundamentales sobre el uso de la IA en la trama, también es el primer podcast de ficción de Spotify en español desarrollado con ayuda de la IA. El personaje de Sofía, tanto su voz como su imagen, fue diseñado con ayuda de esta tecnología.

9. Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es el espacio digital donde exploramos las complejidades sociales, mentales y judiciales a través de entrevistas reveladoras y relatos inéditos con invitados de alto nivel, lo que permite hacer un análisis profundo de crímenes y situaciones de la vida real.Este videopodcast es conducido por Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, periodistas de investigación expertos en el manejo de casos judiciales, ganadores del premio Emmy Suncoast 2023 en Estados Unidos.

10. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 25 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

Qué es un podcast

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.