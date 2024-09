Estudian con murciélagos y tienen que ir al baño en casas vecinas: “Tenemos a los niños en riesgo”

La tubería sanitaria de la institución educativa no funciona - crédito @RadioGuatapuri/X - suministrada al medio por denunciante Adriana Latta

En el Cesar, los niños y niñas se enfrentan a condiciones indignas de educación. Así lo confirman madres de familia que han presenciado los daños en la infraestructura de la institución educativa de Las Pitillas, del municipio de San Diego. Según denunciaron, sus hijos e hijas deben asistir a clases rodeados de paredes inestables y de animales.

Una de las denunciantes aseguró al medio de comunicación El Pilón que la infraestructura de la institución no es segura para los niños y mucho menos limpia. “Las paredes de las tapias y de uno de los salones están agrietadas, a punto de caerse. En uno de los salones hay un nido de murciélagos, y hace un par de semanas, la estructura del techo hizo un bajón”, detalló la ciudadana al informativo citado.

A esto se suma que los menores de edad no tienen baños funcionales en los que puedan hacer sus necesidades. Pues, la batería sanitaria está inservible, lo que impide el uso de los retretes. Eso quiere decir que, cuando requieren de un uso urgente de un baño, tienen que salir del colegio y pedir a los vecinos que les permitan ingresar a sus casas y utilizar sus baños.

En medio del calor característico del municipio, los estudiantes asisten a sus clases, a pesar de que, al parecer, los ventiladores instalados en las aulas están en malas condiciones y no garantizan que merme la temperatura al interior de los salones, incluida la sala de informática. Además, hay cables expuestos que ponen en riesgo la integridad de los alumnos.

En el patio del colegio también hay dos huecos “profundos” en los que se suele acumular la basura. Por eso, las mismas madres de familia se han encargado de hacerle aseo al lugar.

Adicionalmente, la educación de los niños se ve afectada por la falta de computadores para aprender. Pues, hace algunos años personas inescrupulosas los hurtaron y, presuntamente, hasta el momento no han podido ser reemplazados.

Según indicó la denunciante, la crítica situación ya está en conocimiento de las autoridades municipales y departamentales, pero no hay soluciones a la vista. Explicó que la Alcaldía de San Diego realizó una visita a la institución junto con un ingeniero y, luego de evaluar las condiciones de la infraestructura, se concluyó que lo que se debe hacer es demolerla.

Por su parte, el secretario de Planeación municipal, Ubeiman Socarrás, afirmó que no hay “presupuesto” para mejorar las condiciones en las que están estudiando los menores. No obstante, aclaró que enviaría la queja a la Gobernación del Cesar. El alcalde de San Diego, Unaldo Rocha, aseguró en Radio Guatapurí que está trabajando en un proyecto para volver a reconstruir la institución educativa. “De nada me sirve adecuar un aula o dos, cuando todo el colegio necesita atención”, aseveró.

“Por favor que nos presten atención, tenemos a los niños en riesgo. Las madres estamos hablando para no permitir que los niños sigan asistiendo a clase”, indicó la madre de familia al medio de comunicación citado.

Denuncias de este tipo ya se habían registrado en el municipio. En 2021, Consonante publicó quejas de padres y madres de familia que aseguraron que sus hijos estaban formándose en 17 colegios que estaban en mal estado. Tanto así, que decidieron regresar a la virtualidad para continuar sus estudios.

“Ningún padre de familia estaba de acuerdo con el regreso a clases de los niños de manera presencial, porque las instalaciones del colegio no daban para eso. Sin embargo, todos los niños sí deseaban volver. Al niño pequeño no lo quería mandar porque el estado de las instalaciones de primaria está en pésimas condiciones. No hay agua, ventilación ni el espacio suficiente para organizar a los niños en las aulas de clase”, aseguró al medio la representante de padres de familia de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, Francisca Arenas.