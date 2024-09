Pico y placa para taxis: los taxis cuyas placas terminan en los dígitos 7 y 8 no podrán circular desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. en toda la ciudad. Esta medida se aplica de lunes a sábado y no se extiende a los días festivos, según el Decreto 660 de 2001.