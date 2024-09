“No amas al Perú, ni amas a Colombia cuando no te importa venerar a un criminal”, redes sociales piden que vocalista de Bacilos no se presente en el Festival Cordillera tras manifestar apoyo a Alberto Fujimori

Participantes del Festival Cordillera de Bogotá piden la expulsión de un artista tras sus declaraciones, elogiando un controvertido expresidente - crédito Berenice Bautista / AP Foto

El 11 de septiembre falleció el polémico expresidente peruano, de ascendencia japonesa, Alberto Kenya Fujimori Inomoto.

Tras su muerte, y como fue en vida, la opinión internacional se dividió entre lamentar la muerte de este líder y la ed recordar sus polémicas y mandato dictatorial en su década de gobierno.

En paralelo, el fin de semana del 14 al 15 de septiembre se realizará una nueva edición del Festival Cordillera en Bogotá, Colombia. Aunque el tema parece ajeno a la muerte de Fujimori, en redes sociales ha surgido una polémica tras la opinión de Jorge Villamizar, vocalista de Bacilos, agrupación que tendrá un espacio en la tarima de este festival.

Con las banderas de Perú y Japón, Villamizar escribió en su cuenta oficial de X: “Alberto Fujimori, gracias por devolver al Perú al camino del progreso. Arigato”.

Este comentario no pasó desapercibido en redes sociales, pues no es la primera vez que el vocalista de Bacilos hace comentarios políticos que para algunos internautas son incómodos.

En respuesta a esa publicación, una usuaria en la misma red social solicitó al Festival Cordillera que no lo dejaran presentarse, pues “Están a tiempo de sacarlo del cartel”.

Desde esta respuesta, fueron cientos los usuarios que solicitaron a los organizadores del festival que sacaran la presentación de Villamizar del cronograma de este evento musical. Otros usuarios, incluso, sugirieron que el vocalista de Bacilos “debería leer un poco más sobre política en el Perú”.

“¿Estos son los que dicen ‘Fuera Petro’?, Ya uno entiende todo”, “Por favor di que naciste en Miami. Me da pena que sepan que eres Colombiano”, “Un olor a paraco y chanel”, “Lo peor es que un extranjero, qué dizque ha venido varias veces al Perú, cree que puede meterse en cosas del que es totalmente ignorante. Preocúpate de tu país que en delincuencia están hasta la mierda, cuánto sicariato que de allá nos ha invadido. Adiós Bacilos, no vuelvas”, “Pido a @CordilleraFest que impida a Bacilos presentarse en el concierto. Su apoyo a un genocida que esterilizó forzosamente a más de 200.000 mujeres no puede pasarse por alto” y “Un Colombiano le dice ‘ARIGATO’ a un expresidente que le vendió armas a las Farc... ¿ENSERIO?”, son solo algunos de los comentarios de desprecio y rechazo que han ocurrido luego de la opinión de Villamizar.

Luego de esos comentarios al mensaje de Villamizar, el artista bogotano se afirmó en su posición con un nuevo texto en X.

“Conozco Perú hace más de 20 años. Voy casi todos los años. Tengo amigos, adoro su comida y me encantan sus escritores. Es un país complejo con una historia profunda. Los admiro y aprecio su cariño. A los que no lo conocen, vayan. Aprendan del Perú y no opinen sin saber”.

Posterior a eso, en redes sociales volvieron a rechazar sus opiniones, entre colombianos y mismos peruanos.

“Mira tú que se tiene que ser caradura pa’ no reconocer que el que no sabe de historia del Perú es otro y que con ignorancia no se debe andar por allí felicitando a un expresidente que le VENDIÓ ARMAS AL GRUPO TERRORISTA QUE MAS COLOMBIANOS HA ASESINADO... PIDE DISCULPAS A TÚ PAIS Y DEJA LO CARADURA”, “Tu no amas ni tu tierra, chupapingas. Si la amaras, no le estarías lamiendo el culo al infeliz que le vendió armas a las Farc, como cualquier paraco”, “Fujimori fue un dictadorzuelo corrupto, Jorge, no hace falta ir cada año a Perú para saberlo. Acá mucha gente ama a Uribe y eso no lo hace bueno para todos y para la historia de Colombia” y “Si amaras al Perú te dolerían sus muertos. Si te dolieran sus muertos no aplaudirías a sus asesinos. Pero no amas al Perú ni amas a Colombia cuando no te importa venerar a un criminal que contribuyó a desangrar tu país. Das vergüenza”, son solo algunos de los comentarios que también despreciaron sus opiniones.