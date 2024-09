Guía de casinos en vivo online para jugar en Colombia seguro

La experta en regulación de casinos, Juana González, evaluó la confiabilidad de los casinos en vivo en Colombia. - cortesía iGaming

Colombia tiene cada vez más opciones de casinos en vivo y una de las preguntas clave antes de utilizar estas plataformas es ¿cómo saber cuáles son confiables? Para esto, la experta en regulación de casinos y LATAM, Juana González, realizó un exhaustivo análisis de los casinos en vivo en Colombia, explorando aspectos como la calidad de las transmisiones y la atención al cliente, para ofrecer una guía sobre los sitios más confiables.

Ranking de casinos en línea en Colombia actualizado

Cómo identificar cuáles son los mejores casinos en vivo de Colombia

La experta en regulación de casinos llevó a cabo un proceso de filtrado y selección para saber cuáles son los mejores casinos online y así diseñar esta guía con sus recomendaciones.

González se registró en cada casino en vivo en Colombia, depositó dinero, reclamó bonos, y probó distintos tipos de juegos en vivo. Además, retiró ganancias y evaluó la calidad de la atención al cliente que ofrecen estas plataformas.

Uno de los principales factores considerados fue la calidad de transmisión de los juegos en vivo, tanto desde las web-apps como desde las aplicaciones descargables y en el ordenador.

La transmisión de alta calidad y el servicio al cliente son aspecto al tener en cuenta al elegir el mejor casino en vivo. - cortesía iGaming

Casinos con la mejor oferta de juegos

La ruleta, el blackjack y los dados son los preferidos en los casinos en directo de Colombia. Sin embargo, los shows de juegos online en vivo como Monopoly Live y Crazy Time están ganando popularidad.

Ruletas en vivo

Las ruletas en vivo más populares de los casinos en vivo incluyen la Ruleta Europea, la Ruleta Americana y la Ruleta Lightning. Estos juegos se destacan en los casinos online en vivo por su calidad de transmisión y la interacción en tiempo real con crupieres profesionales.

Los casinos online en vivo realmente buenos ofrecen diversas mesas de juego, con límites de apuesta amplios para todos los jugadores, títulos con funciones especiales como multiplicadores para brindar mayor variedad a los usuarios y crupieres que hablan el mismo idioma para una experiencia personalizada.

Es el caso del casino Codere, que ofrece más de 23 juegos de ruletas en vivo.

Blackjack en vivo

El blackjack en vivo combina estrategia y azar. Los casinos online en vivo ofrecen diversas variantes: la clásica, la europea, donde el crupier recibe solo una carta al inicio, o americana, en la que recibe dos cartas, acelerando el ritmo del juego.

Otras variantes son el blackjack Surrender, donde los jugadores pueden rendirse y recuperar la mitad de su apuesta inicial, y el multimano, que permite jugar en vivo en un casino con varias manos simultáneamente. Cada uno con reglas y estrategias únicas, adaptándose a diferentes niveles de habilidad y preferencias de los jugadores.

González considera que MegApuesta es la mejor opción para jugar a blackjack, ya que cuenta con más de 34 mesas disponibles con diferentes variantes.

Dados en vivo

Los dados en vivo son uno de los juegos más conocidos, ya que han captado el interés de los colombianos, con juegos como Craps, Sic Bo y Lightning Dice, entre los más populares.

Craps es el juego tradicional de apuestas con dos dados, mientras que Sic Bo agrega un tercer dado, aumentando las combinaciones posibles y apuestas, por otra parte, Lightning Dice introduce multiplicadores aleatorios que aportan diversidad y emoción al juego.

En Rivalo se pueden encontrar 4 mesas de dados en vivo donde probar diferentes combinaciones y apuestas.

Otros juegos populares de casino en vivo de Colombia

Otros juegos en vivo de casino como Baccarat, Dragon Tiger y Casino Hold’em están ganando tracción. En el Baccarat los jugadores apuestan a la mano del jugador o la banca, buscando alcanzar un total lo más cercano posible a nueve.

MegApuesta destaca como la mejor opción para jugar blackjack en Colombia. - cortesía iGaming

En el Dragon Tiger se reparten dos cartas y el objetivo es predecir cuál será la más alta, mientras que el Casino Hold’em es una variante del póker en la que los jugadores compiten contra el crupier y no contra otros jugadores.

Los shows de juegos en vivo en Colombia como Monopoly Live, Crazy Time y Deal or No Deal también son conocidos en los casinos en vivo y combinan elementos de juegos de televisión con apuestas en tiempo real.

Bonos y promociones para juegos en vivo

Los bonos y promociones también juegan un papel crucial en atraer y retener jugadores en los casinos en vivo en Colombia. Los bonos de bienvenida son comunes, proporcionando fondos adicionales al realizar el primer depósito.

Además, existen bonos sin depósito, devoluciones de dinero y programas de fidelidad que ofrecen promociones exclusivas a los jugadores regulares.

Apps de casino en vivo en Colombia

Las aplicaciones descargables permiten a los jugadores disfrutar de sus juegos live online favoritos desde cualquier lugar. Obtener estas apps es fácil, gratis y brinda acceso inmediato a múltiples juegos en vivo.

Las apps suelen ofrecer notificaciones sobre promociones exclusivas y eventos especiales, manteniendo a los jugadores informados en todo momento. Según el análisis realizado por la experta en regulación de casinos, el mejor casino en vivo online de Colombia con app debido a su interfaz intuitiva, variedad de juegos y rápida reacción, es la de bwin por las siguientes razones:

Ofrece acceso inmediato a juegos en vivo las 24 horas del día.

Permite realizar depósitos y retiros desde el celular.

Ofrece la opción de activar notificaciones con las novedades.

Software de casino en vivo en Colombia

El software consiste en programas informáticos que permiten el funcionamiento de los juegos de casinos, incluyendo los juegos de los casinos live.

Las empresas que desarrollan software de casino se encargan de diseñar las temáticas, incluir los generadores de números aleatorios y de la transmisión en vivo de las partidas con crupieres reales.

Para Juana González, estos son los dos proveedores favoritos a nivel internacional:

Evolution

Evolution se destaca por la calidad de la transmisión en alta definición, su plantel de crupieres profesionales en distintos idiomas y el desarrollo de juegos adaptables a diversos dispositivos. Además, ha planteado juegos innovadores como Lightning Roulette, Dream Catcher, Crazy Time y Monopoly Live que hoy son protagonistas en los mejores casinos online en Colombia.

Playtech

Playtech también comparte las características de excelencia de Evolution, pero, desde el lanzamiento de Adventures Beyond Wonderland, su icónico live show se volvió un referente en la incorporación de la realidad aumentada a sus juegos. Otros juegos populares son Age of the Gods Live Roulette y Quantum Blackjack.

Métodos de pago más populares en los casinos en vivo online

Los casinos aceptan múltiples métodos de pago y cada uno tiene sus puntos a favor y en contra, por lo que es importante elegir el que mejor se adapte a las preferencias de los usuarios. Las tarjetas de crédito, como Visa y Mastercard, son ampliamente aceptadas y fáciles de usar, pero pueden tener altas comisiones.

Se puede pagar por medio de tarjetas de crédito, transferencias y billeteras electrónicas, - cortesía iGaming

Por otra parte, las transferencias bancarias son una opción segura y confiable, aunque las transacciones pueden tardar más tiempo en procesarse.

También existen opciones, como lo son las billeteras electrónicas, como Nequi, Tpaga o Daviplata, que ofrecen transacciones rápidas y seguras, sin compartir datos bancarios, pero hay que tener en cuenta que no siempre están disponibles para retiros.

Consejos para nuevos jugadores que eligen los juegos en vivo

Si un usuario está iniciando en el mundo del juego online, hay tres consejos básicos que le ayudarán a tener la mejor experiencia posible:

Registrarse en casinos legales Establecer un presupuesto y respetarlo Leer los términos y condiciones de las promociones para reclamar los bonos y retirar las ganancias.

Cómo saber si un casino online en vivo es legal

La institución colombiana Coljuegos evalúa las solicitudes de los casinos online en vivo y otorga las licencias legales para operar a aquellos sitios que cumplan con los protocolos de seguridad, transparencia, equidad, juego responsable y otras normativas que rigen en el país.

Para la tranquilidad de los usuarios, Juana González aconseja que antes de registrarse en un casino online, el usuario verifique que al pie de página principal tenga el logo con el texto “Autoriza Coljuegos” y el número de licencia habilitante, para garantizar un entorno de juego seguro y justo.