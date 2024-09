Elder Dayán es centro de burlas porque Silvestre Dangond ‘lo dejó en visto’: “Algún día”

Silvestre Dangond y Elder Dayán protagonizan nueva polémica por curiosa respuesta en redes - crédito @blogvallenato/Instagram

Una nueva polémica surgió entre los artistas de música vallenata Elder Dayán y Silvestre Dangond, pues el hijo del cacique de La Junta etiquetó a su colega en una publicación en la que le proponía colaborar, pero además lo retaba a intercambiar de acordeoneros.

Las burlas para uno de los herederos de Diomedes Díaz llegaron luego de que el cantante nacido en Urumita, La Guajira, respondiera de manera políticamente correcta, lo que muchos de sus seguidores tomaron como una cordial, pero rotunda negativa.

“¿Y si me invitas a cantar una?. Yo canto una en el tuyo y tu una en el mío”, escribió Elder Dayán a través de cuenta oficial de X en la que etiquetó a su amigo y colega Silvestre Dangond, idea a la que el intérprete de éxitos como Niégame tres veces, Bacano y Cásate conmigo contestó un par de días después de una manera que muchos de los cibernautas calificaron de protocolaria en la que el cantante nacido en Urumita, La Guajira no se atrevió a decir que no, pero tampoco mostró intención alguna en aceptar la propuesta del hizo del Cacique.

“Hermano, apenas volviendo a la realidad. En estos momentos mi corazón y compromiso están con esos miles de seguidores de mi música con Juancho. Pero ¡wow! Me comprometiste de una manera inesperada, nada se descarta”, este fue el mensaje con el que que Silvestre comentó la publicación de Elder, dando a entender que al haberle hecho la propuesta públicamente no le había dejado opción a negarse, sin embargo, le manifestó no estar preparado para dicho colaboración, y mucho menos para la cambiar de acordeonero en esta etapa musical en la que Dangond retoma su gira Ta Malo Tour de la mano de Juancho de La Espriella.

“Eso fue un no nos me llames, nosotros te llamamos”, “la sacada de jopo más formal que he visto en mi vida”, “No parece hijo de Diomedes ‘lamboneando’ y rogando”, “cómo cuando le digo démonos un tiempo para que la relación mejore 😂”, “no le dijo ni si, ni no, pero sonó a que lo dejó en visto”, “traducción: para mi vales monda, pero lo pensaré”, “eso y algún día es lo mismo”, “a Elder se le olvida que viene de una gran dinastía”, “al regalado siempre los desprecian”, son algunas de las reacciones que generó la respuesta de Silvestre quien a la fecha no ha grabado en colaboración con Elder Dayán.

Así fue la polémica entre Silvestre Dangond y Elder Dayán en el pasado

Un comentario del cantante vallenato oriundo de Urumita, La Guajira en el que se refirió a sus colegas Elder Dayán y Diego Daza durante un concierto en la ciudad de Barranquilla dividió opiniones en redes sociales entre los seguidores del género. Sin embargo, la controversia creció luego de que el interprete de La disputa decidiera arremeter contra las declaraciones y responder en X recordándole que cuando él inició su carrera también se presentó en ferias de pueblo.

“Señor gran cantante, en la música todos pasamos por la etapa donde queremos tocar hasta en los ‘velorios’ como lo manifestó, o acaso usted inició cobrando los millones que cobra”, escribió el hijo de Diomedes Díaz que ya dejó en el pasado sus diferencias con el cantante de La Vallenata.

En las redes sociales se crearon dos bandos de seguidores: uno a favor de Dangond y otro de Díaz, quienes desempolvaron videos y fotografías de los artistas en sus inicios en la música, así como aprovecharon para opinar sobre esta nueva polémica en el vallenato.

“La diferencia es que Silvestre ha hecho tremenda carrera de cientos de éxitos propios; tiene discografía hasta pa’ vender”, “no hay falta de respeto, le está haciendo más bien publicidad”, “a parte de que ya le faltó el respeto al vallenato queriéndolo volver reguetón, ahora les falta el respeto a sus músicos y demás artistas del folclor”, fueron algunos de los trinos de los diferentes fanáticos de los artistas.

