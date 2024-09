César Gaviria envió duro mensaje al Gobierno Petro: “Mientras no se acaten los fallos judiciales, no conciliaremos”

La relación entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario César Gaviria estaría rota, el exmandatario no busca participar en las mesas de concertación con el ministro del Interior - crédito Jesús Avilés/Infobae

El líder político del Partido Liberal Cesar Gaviria envió un contundente mensaje al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en el que aseguró que no estaba interesado en reunirse con él para hablar sobre la agenda legislativa que tiene preparada el Gobierno Petro para presentar sus reformas sociales en el Congreso de la República.

A su vez, el expresidente de la República aseguró que el motivo de su negativa no tiene nada que ver con asuntos personales, sino que corresponde a que las intenciones del Gobierno nacional no están alineadas con la postura de la colectividad que lidera, que exige al Estado considerar los fallos judiciales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ministro Juan Fernando Cristo invitó a hablar sobre las reformas del Gobierno a César Gavirira - Colprensa

“Estimado ministro Juan Fernando Cristo, en varias ocasiones usted me ha solicitado una cita para discutir la agenda legislativa del Gobierno, yo no tengo ningún problema o diferencia personal con usted, pero como posición del Partido Liberal siempre he dicho que todos los funcionarios y congresistas y el Gobierno deben acatar y respetar todas las decisiones del sistema judicial, mientras el Gobierno del presidente Petro no adopte una decisión en tal sentido, yo no le veo sentido a reunirme con usted”, se puede leer en el documento.

A propósito, el líder liberal señaló que el mayor quebrantamiento es por la reforma a la salud, ya que considera que varios puntos clave de ese proyecto de ley fueron implementados por el Estado de forma unilateral.

“La reacción del Gobierno Petro ha sido incumplir las sentencias y atacar a la Corte Constitucional. Cada vez que la Corte emite un fallo contrario a sus ideas, el presidente Petro expresa y acusa que le dieron un ‘golpe blando’. En realidad, cada vez que desacata una sentencia judicial, él es quien da un golpe blando a la Constitución, al Estado de derecho y a nuestras instituciones democráticas”, explicó Gaviria en la misiva.

En la Comisión Séptima del Senado de la República, se hundió la reforma a la salud - crédito Colpensiones

Otro partido político que se negó a reunirse con el líder de la cartera política fue el Centro Democrático. El motivo de su negativa a los acercamientos del Gobierno nacional es porque considera que “Es un gobierno que no tiene oídos, que no escucha y que nos lleva a una realidad de incertidumbre a todos los colombianos”.

Para la colectividad al mando del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en ocasiones anteriores que aceptaron hablar con funcionarios estatales del Gobierno Petro, las conversaciones no fueron nada fructíferas. En ese sentido, el senador Andrés Guerra detalló en un video en su cuenta de X, porque no se sentarían a dialogar con la comitiva que guía Cristo.

En primer lugar, dijo que “la experiencia nos indique que cualquier acercamiento con el actual Gobierno es estéril”. Además, considera que son un partido con personalidad, por lo que rechazar la invitación al diálogo está contemplada como una acción de oposición a la actual administración.

El senador Andrés Guerra explicó porqué el Centro Democrático no se quiere reunir con el Gobierno nacional - crédito @CeDemocratico/X

El congresista también se refirió a la Paz Total, que tachó de ser un desastre por el aumento de los cultivos de coca en los últimos años. A su vez, habló sobre las reformas sociales que propone el jefe de Estado. “Las reformas a la salud, a lo pensional, a lo laboral destrozan el sistema social de nuestro país. La regulación a la jurisdicción agraria tiene la amenaza en el artículo 12 de la expropiación exprés, que acaba con la propiedad privada”, indicó.

Además de hablar sobre los proyectos de ley que cursarán en el tercer periodo legislativo del Congreso de la República, Guerra aseguró que su partido está en contra de la ley de financiamiento que impulsa el Ministerio de Hacienda, iniciativa que busca recoger $12 billones para afrontar el hueco fiscal que tiene el país. “Por estas y muchas otras razones, el Centro Democrático no se sienta con el gobierno de Gustavo Petro”, finalizó.