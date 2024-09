Capturado ‘Negro Nevera’, lugarteniente de sanguinario cabecilla de la Segunda Marquetalia: ofrecían más de $100 millones por su paradero

Alias Champa es el presunto responsable del reclutamiento forzado de, al menos, 25 menores de edad en el departamento de Caquetá - crédito Ejército Nacional

Alias Negro Nevera, presunto cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, fue capturado en un operativo conjunto de la Sexta División del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea en San José de Fragua, Caquetá. Este individuo, considerado uno de los más buscados en el departamento, tenía un rol destacado en la estructura criminal.

Según fuentes militares, alias Negro Nevera, de 21 años, fue reclutado a la fuerza a los 15 años. Las autoridades lo acusan de haber participado en el homicidio de Noel Humberto Castro Colorado, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, ocurrido en julio de 2022 en Florencia. Además, se le vincula con el reclutamiento forzado de menores y adultos en Tolima y con actividades de extorsión a comerciantes y transportadores en Caquetá.

Las investigaciones preliminares indican que alias Negro Nevera lideraba las actividades extorsivas en municipios como Florencia, Belén de los Andaquies y Piamonte. Las autoridades afirman que recauda mensualmente más de 500 millones de pesos producto de la extorsión, perjudicando significativamente a los sectores económicos de la región.

Desde 2017, este individuo había estado asociado con redes de apoyo dentro de la organización criminal en Putumayo. En 2019, asumió las finanzas de la estructura en Puerto Caicedo y más tarde se involucró en acciones de sicariato en diversos municipios de Putumayo y Caquetá. Su papel como líder de las actividades criminales de la columna móvil Teófilo Forero se consolidó en 2022, cuando recibió la misión de realizar homicidios en varios municipios de Caquetá.

La captura de alias Negro Nevera representa un duro golpe para la estructura criminal dirigida por alias Champa, quien pierde a uno de sus hombres más peligrosos y eficientes en la comisión de extorsiones y homicidios en la región.

Esta es la lista completa de los hombres más buscados en el departamento de Caquetá - crédito red social X

Según información de inteligencia, alias Champa es uno de los poderosos líderes del grupo armado en ese departamento, perfilado como el sucesor de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa. Además, las autoridades lo han señalado como uno de los principales responsables de reclutar a menores de edad para la Segunda Marquetalia.

Al parecer, alias Champa inició su carrera delictiva en 2013 y, a sus 35 años, ha sido acusado de múltiples delitos, siendo uno de los más condenables el reclutamiento forzado de menores para la guerra. Según testimonios, alias Champa sería responsable de captar a jóvenes, obligándolos a ingresar en la organización criminal.

“A un hijo mío que tiene 15 años se los llevaron. Al principio, vinieron y nos preguntaron a mí y a mi esposa que si queríamos prestarlo para la revolución, como dicen ellos. Pero, pues, nosotros, obviamente, dijimos que no, que los planes con él era que estuviera estudiando, que nos ayudara en la casa y que ya mirábamos más adelante. Pero frente a nuestra respuesta, ellos ya con rabia decidieron llevárselo”, señala uno de los testimonios en poder de las autoridades.

De hecho, el prontuario criminal de Marín hicieron que la Policía y el Ejército Nacional aumentaran la recompensa para quien diera información de su paradero. En total, las autoridades estaban ofreciendo hasta 130 millones de pesos para efectuar su captura.

Alias Champa es acusado de reclutar a por lo menos 25 menores en menos de tres meses - crédito Daniel Becerril/Reuters

“Fue muy triste porque mi hijo no quería, no le gusta nada ese tema de la guerra. Ya han pasado casi siete meses y no sabemos nada de él. Nos da mucha tristeza no saber nada. Le pedimos que, por favor, nos digan dónde está, que nos lo devuelvan o algo porque esto es muy doloroso”, señala uno de los testimonios.

La Segunda Marquetalia nació después de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, formándose principalmente con desertores del proceso, incluyendo a su creador, alias Iván Márquez. Esta organización criminal se ha establecido como un nuevo foco de violencia en los departamentos de Caquetá y Huila, donde alias ‘Champa’ y su grupo han extendido su control.

Se cree que alias Champa tenía bajo su mando a un grupo de aproximadamente sesenta personas armadas y redes de apoyo, equipadas con fusiles AK47 y pistolas. Además, utilizaban radios de comunicaciones de onda corta para coordinar movimientos y advertir de la presencia de autoridades o visitantes inesperados.

Según las labores de inteligencia de las autoridades, dos de los hombres de confianza de alias Champa, Wilmer Castillo Duarte, alias Cristóbal, y alias Robinson, se unieron a las disidencias de las Farc en 2017 y han desempeñado roles clave en la organización. Alias Robinson, en particular, pasó de ser un guerrillero raso a liderar la comisión Óscar Mondragón en 2020 y, más recientemente, asumir el control de la estructura Teófilo Forero en 2022.

El control de alias Champa y su grupo se extiende por varios municipios de Caquetá, incluyendo Florencia, Montañita, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, así como en Huila, en los municipios como Algeciras, Rivera, Campo Alegre y zonas rurales de Neiva. En estos lugares, los menores de edad, reclutados por la fuerza, son utilizados para exigir el pago de extorsiones a comerciantes, transportadores y ganaderos.

La situación en el territorio dominado por la Segunda Marquetalia es tensa, con familias que temen denunciar los reclutamientos por miedo a represalias. La inteligencia de la fuerza pública continúa trabajando para desarticular esta red y capturar a alias Champa y sus colaboradores, quienes siguen generando un clima de violencia y temor en la región.