Portugal será aliado internacional para la expedición de pasaportes: se construirá una planta para imprimirlos

Gustavo Petro quedó en evidencia: video en el que invitaba al saboteo en el paro nacional de 2021 se hizo viral

El presidente, en su época de senador, pedía que los colombianos no abrieran sus negocios, no consumieran productos y servicios de grandes superficies, no hicieran transacciones financieras e, incluso, no usaran sistemas de transporte como TransMilenio