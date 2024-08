Madre clama por justicia por la muerte de su hija en Chía: van 4 años sin avances en investigación

Ana María Medina, joven de 22 años víctima de un accidente en Chía. (Foto: archivo particular)

Un caso, que podría ser similar al de Ana María Castro, que falleció tras ser lanzada de un vehículo en movimiento en la calle 80 en Bogotá, durante el año de la pandemia, también ocurrió con otra joven en el vecino municipio de Chía meses después, según denunció la progenitora.

Se trata del deceso, en circunstancias que están en investigación, de Ana María Medina, que en octubre de 2020 cayó del carro de su entonces compañero sentimental, identificado como Sebastián Rodríguez, cuando el automotor iba también iba en movimiento.

“Lo único que yo quiero es justicia, ese hombre me quitó a mi hija y cuando ella murió, también murió toda mi vida”, afirmó en el periódico Q’Hubo Gloria Adriana Moreno, la madre de la joven de 22 años de edad en el momento de su deceso.

En ese medio de comunicación indicaron que la noche del 22 de octubre de 2020, la mujer salió a comer con Rodríguez.

“Era mi hija menor y ella salió con su pareja a comer porque estaba próxima a cumplir años, cumplía el 27 de octubre, y el novio ese día vino a esperarla a nuestra casa”, relató en ese diario.

Sin embargo, horas después, hacia las 11 de la noche, la señora Moreno recibió la terrible llamada del hombre, en el que le informaba que la joven se había lanzado de su automotor.

“Me dijo que Ana María se había tirado del carro y había muerto, yo quedé en shock. Luego un policía le quitó el celular y habló conmigo y me confirmó la triste noticia de que mi hija había fallecido porque supuestamente se tiró de la parte trasera del carro en un puente de la vía Chía–Bogotá”, aseguró.

Aunque por el hecho se inició una investigación, para esclarecer las causas del fallecimiento de Medina, la señora Moreno indicó que no hay avances en los últimos cuatro años, y sostuvo en el noticiero bogotano Citynoticias que Rodríguez no la auxilió luego de caer del carro.

“Están las pruebas y no ha pasado absolutamente nada. Hay una cámara de seguridad que muestra que Sebastián siguió derecho, no la auxilia. A la fiscal no le parece que esa omisión no es un delito. Le pido a la Fiscalía y a todas las personas que se puedan vincular que sepan algún dato de la muerte de mi hija. Ella amaba la vida y no tenía motivos para tirarse de ningún carro”, afirmó.

Moreno, además, señaló que el entonces novio de su hija la sometía a maltratos, que al parecer eran reiterativos.

“Hay fotos que sus amigas mostraron donde Sebastián la golpeaba”, agregó en el informativo de la capital colombiana.

La investigación de este hecho, que no fue tan publicitado como el de Ana María Castro, la lleva la Fiscalía de Zipaquirá, pero la señora Moreno insistió que no hay avances.

“Me enteré por amigos y amigas de mi hija que el novio de ella, vendía drogas en Chía y sus alrededores, obligaba a mi hija a vender también y estoy segura de que ella no se tiró, a ella me la mató ese tipo y todo esto lo sabe la Fiscalía y no han hecho nada, se van a cumplir cuatro años y el caso va a quedar impune y es lo que no quiero”, reiteró en Q’Hubo.

Se debe recordar que en el caso de Castro, se logró demostrar un feminicidio, con cámaras de seguridad y testimonios, donde su novio Paul Stanley Naranjo Calvo y uno de sus amigos Julián Valente Ortegón Mosquera fueron condenados.