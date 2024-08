Gerente de acueducto habla del cambio del racionamiento de agua en Bogotá: “Los últimos dos ciclos han estado por encima de 17 metros cúbicos”

Natasha Avendaño, gerente del Acueducto, dijo que la administración local analizará los pronósticos climáticos y el consumo de agua para decidir posibles ajustes en el racionamiento en la ciudad - crédito Colprensa.

La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, habló sobre el consumo de agua, la falta de lluvias y el estado actual de los embalses en la capital, en una entrevista en Caracol Radio.

En el medio de comunicación se le preguntó sobre la posibilidad de otorgar concesiones a empresas para la extracción de agua en algunos municipios de Cundinamarca, dada la escasez del recurso.

Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, subrayó que se ha observado un incremento en el consumo de agua durante los días en que no hay restricciones. Según sus declaraciones, en los últimos dos ciclos, el uso de agua ha sobrepasado los 17 metros cúbicos por segundo en la ciudad.

Por otra parte, la funcionaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá explicó que el clima de la ciudad no ha favorecido el logro de las metas hídricas en esta región del país, ya que las lluvias esperadas para agosto no se han materializado como en años anteriores. Según datos proporcionados por la gerente, los embalses han estado cerca del 70% de su capacidad máxima.

La gerente Natasha Avendaño señaló que hacia finales de este mes se analizarán los pronósticos de lluvias proporcionados por el Ideam, así como el consumo de agua, con el objetivo de decidir si es necesario modificar el plan de racionamiento y gestión del recurso hídrico en la ciudad.

Durante la entrevista, se le cuestionó a la gerente del Acueducto sobre el incremento en las tarifas del servicio de agua que han experimentado varios residentes de Bogotá. La funcionaria indicó que es necesario analizar cada situación individualmente para identificar la causa del aumento. Además, enfatizó que una reducción en el consumo de metros cúbicos de agua podría llevar a una disminución en el costo de las facturas.

Por otro lado, algunos usuarios reportaron que el acueducto de la ciudad programó inspecciones debido a reducciones en el consumo en hogares, acto que fue promovido por la propia entidad. En respuesta a estas preocupaciones, se explicó que tales revisiones son una medida regulatoria necesaria cuando se detectan cambios significativos en el uso del agua.

En ese sentido, el domingo 25 de agosto, el alcalde Carlos Fernando Galán abordó la situación actual y señaló que, a pesar de que los indicadores recientes coinciden con las previsiones, expresó su inquietud por la disminución del nivel de agua en los embalses de la ciudad.

“Cuando iniciamos esta nueva fase del racionamiento, nos pusimos una meta. Sabíamos que en un día que una zona que tenga el racionamiento, el promedio iba a estar en 15 o 16 por ciento. Y si no teníamos racionamiento, iba a estar 17 por ciento. Actualmente, el promedio está en un 16,6 por ciento, por lo que estamos bien y no es grave, pero no hay que desconocer que la tendencia no es buena”, dijo en W Radio en líder de la administración pública de Bogotá.

El alcalde de la capital descartó cualquier modificación inmediata al actual modelo de racionamiento, el cual implica cortes de agua día por medio en nueve zonas de la ciudad durante 18 días. Sin embargo, Galán aseguró que monitorearán de cerca el estado del embalse y, en caso de que este alcance niveles críticos, se implementarán medidas preventivas.

“Por ahora, no estamos pensando, no lo descartamos a futuro, pero por ahora no. Sin embargo, si Bogotá no tiene nada de precipitaciones, tendría en este momento 160 días más o menos para entrar otra vez en alerta roja, tal como lo hicimos en abril de este año”, aseguró el alcalde al respecto.

En esta línea, el alcalde de Bogotá hizo un llamado a los ciudadanos para que sigan las recomendaciones básicas de ahorro de agua, con el fin de prevenir la reimplementación del modelo anterior de racionamiento diario.

“La gente ha bajado el consumo de agua en estos seis meses, eso lo reconocemos y lo agradecemos, pero tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque en este mes de agosto no solamente no hemos tenido las precipitaciones de lo que teníamos pronosticados para este año, sino que estamos ante un año entre los años con menos precipitaciones desde que tenemos registro”, dijo el alcalde.

