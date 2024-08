Efraín Cepeda, presidente del Senado, aseguró que la reforma tributaria no tendrá futuro en el Congreso

Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República - crédito @EfrainCepeda/X

El actual presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, ha sido uno de los principales críticos del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El congresista del Partido Conservador aseguró que actualmente no hay un ambiente para tramitar la reforma tributaria, especificando que el bolsillo de los colombianos no soportaría otra tributación.

“Creo que para cortar por lo sano este debate es que esos doce billones de pesos hay que sacarlos del Presupuesto General de la Nación de 2025. El Congreso no puede aprobar una reforma tributaria de 12 billones, porque no conocemos sus elementos, no sabemos si va a tener trámite”, indicó Cepeda.

Y agregó: “Si se aprueba esta reforma tributaria, se haría un presupuesto adicional, pero mi recomendación es que no demos un salto al vacío como el que se dio para el presupuesto de 2024, en el que se está pensando en unos recaudos que luego no se consiguen y que hay que recortar el presupuesto”.