Indignación por video en el que se vio a un agente de Tránsito golpear a un ciudadano en Bogotá

El uniformado sostuvo una fuerte discusión con dos hombres y terminó golpeando a uno de ellos - crédito Colombia Oscura / X

Durante la jornada del 20 de agosto, un video desató indignación en Bogotá, debido a que muestra el momento en el que un agente de Tránsito golpea a un ciudadano en plena vía pública.

Las impactantes imágenes fueron captadas por un transeúnte que se movilizaba por la autopista Sur, específicamente en la localidad de Bosa, y han generado fuertes reacciones de la ciudadanía. Además de una dura respuesta por parte de la Policía de la ciudad, que adelanta una investigación para esclarecer los hechos.

Y es que en la grabación se puede ver a un hombre con camisa roja corriendo para escapar del oficial, que, al parecer, estaba regulando el tráfico en la zona.

Sin embargo, en ese momento un hombre, de camisa azul, le pidió al uniformado parar, aunque esto pareció enfurecer al agente, por lo que el segundo hombre que intervino en la escena terminó siendo objeto de una brutal agresión. El policía lo tiró al suelo y lo golpeó repetidamente, incluso, le impedía levantarse.

Oficial se quitó el casco y agredió a ciudadano

La escena de violencia no terminó allí: el agente se quitó el casco y lo usó para golpear en la cabeza al hombre que intentaba calmar la situación. Esta acción extrema generó una fuerte desaprobación de los presentes y más tarde, de los internautas que vieron el video que se viralizó en redes sociales. Hasta el momento, la causa exacta de este problema no ha sido aclarada.

Sin embargo, frente a la rápida propagación del video y la indignación ciudadana, las autoridades de Bogotá emitieron un comunicado para rechazar estos comportamientos inapropiados por parte de sus oficiales.

“Rechazamos esta clase de comportamientos y el uso desmedido de la fuerza. Seremos contundentes frente a las denuncias ciudadanas que impliquen la participación de policías en actos que vayan en contra vía de los preceptos institucionales”, dijo el general Daniel Gualdrón, de la Policía Metropolitana de Bogotá, en declaraciones publicadas por El Tiempo.

Los ciudadanos piden capacitaciones para los uniformados - crédito Secretaría de Seguridad

Del mismo modo, Gualdrón explicó que se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos que se registraron en la autopista Sur. Esta disposición busca identificar las causas precisas de lo sucedido y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias correspondientes.

Uno de los hechos destacados por medio de las plataformas digitales fue la reacción de los ciudadanos ante el acto de violencia, debido a que los testigos quedaron sorprendidos, sin poder intervenir debido al miedo que generaba la situación protagonizada por el oficial. Aunque la mayor cantidad de comentarios son dirigidos a condenar el abuso de autoridad.

El pronunciamiento de las autoridades sirvió como un llamado a la ciudadanía, pues alerta que la denuncia de este tipo comportamientos indebidos por parte de las autoridades es indispensable para que los casos no queden impunes.

Durante este año, los enfrentamientos entre agentes de tránsito y ciudadanos han aumentado en Colombia desatando preocupación en varias ciudades - crédito Secretaría de Tránsito Dosquebradas y redes sociales

Los ciudadanos están atentos a las sanciones que podrían incluir desde la suspensión temporal del agente de tránsito hasta su destitución definitiva de la fuerza policial, dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados.

Este es solo uno de los casos recientes que se han presentado en todo el territorio sobre presuntos abusos de autoridad, por lo que recuerda la necesidad de una supervisión constante y transparente del comportamiento de los uniformados, así como la implementación de prácticas más humanitarias y democráticas en la regulación del orden público.

Se espera que se establezcan nuevas medidas al interior de la institución para evitar estas peleas callejeras con los agentes involucrados - crédito Colprensa

Por esta razón, las autoridades se encuentran bajo presión, con el fin de demostrar que no se tolerarán abusos de este tipo y que la justicia prevalecerá encima de cualquier exceso de poder, pues se desató de nuevo el debate sobre la formación y el control de los cuerpos policiales en relación con la ciudadanía y las políticas de uso de la fuerza.