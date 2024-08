“Me ha seguido hasta el hotel”: turista reveló pequeño detalle con el que extranjeros atraerían a delincuentes en Bogotá

Lluís casi que tuvo que sacar de su hotel al hombre que se le acercó en la calle - crédito @lluisgarau2000 / TikTok

Tras su paso por Bogotá, el artista español Lluís Garau compartió con sus seguidores en la plataforma Tiktok lo que lo habría expuesto como extranjero en la capital colombiana, a través de una anécdota que ayudaría a otros europeos a pasar por locales, para evitar sobrecostos o verse envueltos en situaciones inseguras.

Los turistas suelen ser un blanco fácil para los ladrones. Por eso antes y durante el viaje sus amigos le recomendaron que tuviera cuidado, a pesar de que ninguno supo prevenirlo sobre lo que terminaría por exponerlo como un turista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“He cometido un error y es que voy en pantalón corto ¿vale? Y aquí nadie va en pantalón corto porque, básicamente, es invierno. Entonces, lo que pasa es que me ven una cara de giri (turista extranjero) que flipas, una cara de turista tremenda y ya me han avisado un montón de veces que la gente roba, que secuestra la peña, que es peligrosa, una ciudad peligrosa”, narró.

Su vestimenta lo habría puesto en una situación incomoda hasta la puerta de su hotel - crédito @lluisgarau2000c / TikTok

Sin tener que pensarlo, Lluis les atribuyó a sus pantalones cortos o pantaloneta el que mientras caminaba por Bogotá un extraño se le acercara, con intenciones que siguen siendo un misterio, incluso para él.

“Me viene un tío por la calle y me pregunta: eh ¿estas soltero? Y le dije: no, no. Estoy casadísimo. Entonces me pregunta: ¿De dónde eres? Y le respondí que de España... Dios mío cuando le he dicho que soy de España, no, no, no. Es que me ha seguido hasta el hotel. O sea, casi lo he tenido que empujar fuera del hotel. No os podéis imaginar lo loco que se ha vuelto. Se ha vuelto loco”.

Una vez terminó su estadía en Bogotá, se vio obligado a admitir que desde el comienzo se sintió muy bien recibido y, a pesar de su incidente con el hombre extraño, disfrutó del viaje y de participar de un festival que se llevó a cabo a inicios de agosto en la ciudad.

Inseguridad y ataques a turistas estaría afectando el número de viajeros internacionales que llegan a Colombia:

Los últimos meses, la inseguridad en Colombia ha tenido un impacto significativo en el sector turismo, afectando de manera dramática el número de visitas y la actividad económica relacionada a este scetor. Según el Consejo Turístico Colombiano (Ctur), dicha problemática ha provocado la cancelación de reservas y la disminución de turistas tanto nacionales como extranjeros en diversos destinos del país.

En un comunicado previo a las vacaciones de mitad de año, el Ctur destacó un alarmante incremento en los incidentes de inseguridad, incluyendo atentados, robos, asaltos y actos de violencia, que no solo ponen en peligro la vida de ciudadanos y turistas, sino que también afectan negativamente la imagen de Colombia como un destino turístico seguro. Esta situación ha llevado a una notable reducción del aforo en sitios turísticos y al cierre temporal de algunos establecimientos.

Agremiaciones de turismo insisten que la inseguridad desmedida estaría espantando a posibles visitantes - crédito Johan Largo/Infobae

La falta de garantías de protección y seguridad para los turistas es una preocupación central para las asociaciones del sector. Diversas agremiaciones han señalado que esta situación requiere atención urgente y una coordinación efectiva entre el sector público y privado.

En respuesta a esta crisis, las asociaciones de turismo han instado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, a la Policía Nacional, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a retomar una mesa de seguridad que había sido impulsada anteriormente. La finalidad es implementar medidas inmediatas y concretas que garanticen la seguridad de las personas que frecuentan los puntos turísticos del país.

Los sobrecostos son otra queja frecuente de extranjeros en el país - crédito montaje Infobae

El Consejo Turístico Colombiano enfatizó la necesidad de identificar acciones coordinadas y efectivas para mitigar el impacto de la inseguridad en el turismo y restaurar la confianza de los visitantes en la seguridad del país. “En las últimas semanas, hemos observado un incremento alarmante en los incidentes de inseguridad que afectan directamente a la industria del turismo en nuestro país”, indicó el Ctur en el documento.