Policía resultó herido tras enfrentarse a delincuentes para evitar que su pareja sentimental resultara víctima de robo en el cerro de Monserrate

El silencio de Cristina Kirchner: regresó de México con bajo perfil y por ahora no hace referencia a la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

La ex presidente estuvo en la capital de ese país y ayer emprendió la vuelta. Mantuvo reuniones políticas y se refirió a Venezuela. Pero sobre la denuncia de la ex primera dama y las terribles fotos que prueban la violencia todavía no se pronunció